Лукашенко "зламався" і здав РФ територію: Жданов про перекидання ТЯЗ в Білорусь

Москва хоче "застовпити за собою територію Білорусі остаточно і безповоротно", вважає Олег Жданов.

Олег Жданов назвав мету ядерного шантажу Володимира Путіна / УНІАН, Главред, ua.depositphotos.com

Заяви диктатора Володимира Путіна про намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі свідчить про те, що Росія напередодні саміту НАТО, який проходитиме в липні у Вільнюсі, прагне ближче посунути тактичну ядерну зброю до країн Балтії.

Про це полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов заявив в інтерв'ю Главреду.

Ще однією причиною він назвав намір Москви "застовпити за собою територію Білорусі остаточно і безповоротно".

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"Путін не передає ядерну зброю, а завозить російське озброєння на територію Білорусі. Принципово важливо, що зброя не передається, а переміщається. Передавати Путін нікому нічого не буде, а охороняти озброєння будуть війська РФ", — пояснив експерт.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Разом з тим він вважає, що на території Білорусі буде постійно діюча військова база Російської Федерації.

"Російські війська будуть перебувати там на постійній основі. Це говорить про те, що Лукашенко зламався, все-таки дав територію, шматочок землі Путіну і Росія будує військову базу. Російська зброя буде на території Білорусі", — додав Жданов.

Ядерний шантаж РФ

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито має намір розмістити ядерну зброю в Білорусі.

Як заявив президент країни-агресора пропагандистам, приводом для цього стала заява Великобританії про передачу Україні боєприпасів зі збідненим ураном.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє миттєву реакцію. Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

Український дипломат Володимир Єльченко зазначив, що Сполучені Штати Америки мають інструменти і можливості, щоб фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна. Це станеться, якщо глава Кремля вирішить застосувати проти України тактичну ядерну зброю.

Як пояснив експерт з питань енергетики Михайло Гончар, Росії не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України. "По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", — зазначив він.

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