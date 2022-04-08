Лукашенко зробив свій перелік "недружніх держав", але без України

У такий список увійшли дюжина країн і весь Європейський союз. Але, що цікаво і цікаво, Україну у Лукашенка аж ніяк не вважають "недружньою".
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко і його уряд затвердили перелік держав, які здійснюють "недружні дії щодо республіки". Список був опублікований на державному порталі Pravo.
Список датується 6 квітня, а 8 квітня він був опублікований на "Національному інтернет-порталі".
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Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що РБ хоче брати участь у переговорах про мирне врегулювання війни в Україні.
"Я хочу просто вперше вам позначити на сьогоднішній день нашу позицію, яка доведена до Міністра закордонних справ і доручено МЗС її реалізувати. Не може бути переговорів без участі Білорусі. Якщо ви нас вплутали в це, перш за все західні країни, там на цих переговорах, природно, повинна прозвучати позиція Білорусі", - сказав він.
Примітно, що саме тоді білоруський диктатор вперше назвав так звану "спецоперацію" РФ війною.
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