Лукашенко різко висловився про поглинання Білорусі Росією

Білорусі вигідно залишатися суверенною і незалежною державою, вважає Олександр Лукашенко.
Ситуація на світовій політичній арені сьогодні не сприяє до об'єднання Росії та Білорусі в рамках єдиної держави. Робота в цьому напрямку приречена на провал і позбавлена усілякого сенсу, сказав глава Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє Белта.
За його словами, сьогодні через геополітичну ситуацію не можна говорити про входження Білорусі до складу Росії. Мінськ не потребує таких політичних змін.
"Сьогодні світ змінився настільки, що розмови про те, що Білорусь повинна увійти до складу Росії, або Росія повинна увійти до складу Білорусі, або ми взагалі якось повинні злитися, створивши єдині органи управління... світ настільки змінився, що просто було б нерозумно навіть працювати в цьому напрямку. А по-друге, це абсолютно не потрібно", - вважає Лукашенко.читайте такожЕксперт пояснив, чому Лукашенко не погодився на приєднання Білорусі до Росії
Також він зазначив, що Білорусі вигідніше залишатися суверенною і незалежною державою, тому що за таких умов можна побудувати більш ефективні відносини з Росією.
"Тому що, існуючи як суверенна незалежна держава, ми можемо вибудувати таку систему відносин, що ця система буде потужнішою, ніж у самій Російській Федерації взаємини окремих територій", - додав Лукашенко, підкресливши, що за деякими напрямками Мінськ і Москва сьогодні знаходяться на одному рівні розвитку.
Співпраця Росії та Білорусі
- Білоруський президент Олександр Лукашенко 11 лютого під час виступу на Всебілоруських народних зборах заявив про те, що Білорусь не зацікавлена у зміні формату співпраці з Росією в рамках Союзної держави. Республіку влаштовує механізм, за якого держава Білорусь залишиться суверенною і незалежною.
- Пізніше глава РБ Лукашенко доручив вивчити ситуацію з можливим внесенням до Конституції Республіки змін, які передбачають відмову Білорусі від нейтрального статусу.
- 23 лютого у Сочі відбулися перемовини президента Росії Володимира Путіна і глави Білорусі Олександра Лукашенка, під час яких глава білоруської республіки оголосив про те, що процес інтеграції двох держав наближається до завершення.
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