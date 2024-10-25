Лукашенко пригрозив Росії війною: в чому причина

Лукашенко назвав приєднання Білорусі до РФ "дурним завданням".

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Лукашенко пригрозив РФ війною / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головні тези Лукашенка:

Приєднання Білорусі до Росії неможливе

Країни можуть вибудувати тісніші відносини, ніж в унітарній державі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив війною Росії, якщо Кремль захоче приєднає країну до своєї території. Про це він сказав в інтерв'ю росЗМІ.

"Ви менше, ми побільше, а у нас економіка така, сяка. Ми вам допомагатимемо - і далі вступайте в склад Росії. Так питання ставити не можна. Це неможливо. Боюся навіть сказати, що це війна", - сказав він. відео дня

За його словами, він не розуміє, навіщо Білорусь приєднувати до Росії, оскільки країни вже взаємодіють у рамках Союзної держави.

"Ми можемо вибудувати такі відносини, які будуть тісніші і міцніші, ніж в унітарній державі. І ніхто ні на кого ображатися не буде", - додав Лукашенко.

Крім того, самопроголошений президент назвав приєднання Білорусі до РФ "дурним завданням".

"Це не середньовіччя, коли захопив територію, податки платиш, і добре - світ змінився, світ інший. Тому дурні завдання перед собою ставити не треба, і завжди треба думати про те, що буде потім", - сказав Лукашенко.

Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом? Олександр Григорович Лукашенко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія. Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи". 24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях". Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

Олександр Лукашенко - останні новини

Нагадаємо, раніше, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна поводилася вороже щодо Мінська, а тому його влада підтримує Росію у війні.

Він також пригрозив, що Росія може витягнути з військових складів свою "найнебезпечнішу зброю", якщо війська НАТО з'являться в Україні.

Крім того, Лукашенко "попросився" на так звані перемовини України і Росії. Він боїться, що якщо процес відбуватиметься без Мінська, білоруський режим позбудеться своїх територій.

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