Лукашенко похвалився, що в Білорусь привезли ядерну зброю від Путіна

Російський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що країна-агресор Росія почала постачати до Білорусі тактичну ядерну зброю.

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Олександр Лукашенко, ядерний удар , ядерна зброя / УНІАН, колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що його країна почала отримувати від країни-агресора РФ тактичну ядерну зброю. Про це повідомляє Західне новинне агентство Reuters. Лукашенко в нападі хвастощів навіть заявив, що отримана від путінського режиму ядерна зброя в три потужніше, аніж атомні бомби "Малюк" і "Товстун", які США в 1945 році скинули на Хіросіму і Нагасакі.

"У нас є ракети і бомби, які ми отримали з Росії. Ці бомби втричі потужніші, ніж ті (скинуті на Хіросіму і Нагасакі)", – заявив Лукашенко російським пропагандистам.

Експерти вважають, що перше розміщення Москвою таких боєголовок - менш потужної ядерної зброї меншої дальності, яка потенційно може бути використана на полі бою (за межами країни-агресора Росії після розпаду Радянського Союзу).

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Російська ядерна зброя в Білорусі

У березні 2023 року російський диктатор Володимир Путін заявив про домовленість з Лукашенком про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Тоді ж Путін також заявив про передачу ракетного комплексу "Іскандер", який може бути її носієм.

Пізніше країна-окупант почала навчання для військових Білорусі щодо поводження з тактичними ядерними боєголовками, а вже сьогодні, 25 травня, Москва і Мінськ підписали відповідний документ про розміщення озброєння.

У Китаї виступили проти передачі ядерної зброї від одних країн іншим.

У Пекіні сказали, що всі конфронтації слід вирішувати дипломатичним шляхом. Не можна допустити ризику початку ядерної війни.

Постійний представник Білорусі в ООН Валентин Рибаков говорив, що Росія поки не розмістила в РБ ядерну зброю. За його словами, Москва поки декларує наміри, а остаточне рішення з даного питання, мовляв, "буде прийматися в Мінську".

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