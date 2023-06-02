УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Ексофіцер пояснив, навіщо режиму Лукашенка ядерна зброя в Білорусі

Дмитро Відоменко
2 червня 2023, 12:20 оновлено 2 червня, 12:24
27
Сергій Бульба переконаний, що білоруський диктатор Лукашенко сильно скомпрометував свій режим перед Китаєм (на чию підтримку він дуже розраховував).
Бульба, Лукашенко
Режиму Лукашенка російська ядерна зброя потрібна для зміцнення своєї влади - Бульба / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

Ядерний шантаж російським диктаторським режимом України та окремих європейських країн через Білорусь навряд чи має практичний сенс. Про це в інтерв'ю Главреду сказав колишній військовий офіцер, політик і громадський діяч, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Білорусь 2.0. Робім разам" Сергій Бульба.

"Для театру військових дій це нічого не змінює, будуть ці ракети запущені з Брянської області або з Гомельської. Ні тактично, ні стратегічно, це нічого не дає. Рішення, в першу чергу, політичне. Воно може бути досить бузувірським, тому що коли Путін рік тому погрожував застосуванням ядерної зброї по Україні і літаком "Судного дня", західні спецслужби йому передали, що в разі застосування він, його сім'я і найближче оточення будуть знищені "під нуль" і терміну давності не буде. Путін задумався, а до Лукашенка цю думку, мабуть, поки не змогли донести таким чином, що ні йому, ні його родині місця на планеті теж не залишиться", ‒ сказав він.

Як каже Бульба, то Путін розміщенням ядерної зброї в Білорусі, швидше за все, буде торгуватися із Заходом з приводу зняття частини санкцій з країни-агресора РФ.

"З точки зору Путіна це логічно, адже якщо запустити ядерну зброю з білоруського боку, то і "отвєтка" теж нехай летить сюди ж. Дуже хочеться сподіватися, що це чисто політичне рішення, яке просто спрямоване на підвищення градуса, але не більше. Можливо, Путін спробує торгуватися із Заходом - мовляв, зніміть частину санкцій, тоді виведу ядерну зброю. Але поки ніщо про це не свідчить", ‒ сказав він.

Хто такий Сергій Бульба

Сергій Бульба (Числов) (15 квітня 1967, Мінськ, БРСР) - білоруський політичний діяч, підприємець, пише Вікіпедія. Колишній військовий офіцер, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Білорусь 2.0. Робім разам", учасник "Мінської весни".

Бульба переконаний, що білоруський диктатор Лукашенко сильно скомпрометував свій режим перед КНР ‒ а на підтримку китайських комуністів він дуже сподівався. Тому вибору у нього немає і він дуже сподівається, що російська зброя дасть хоч якусь гарантії збереження їм влади.

"Більше того, я для себе відзначив факт того, що Лукашенко дуже сподівався на Китай. Він сподівався, що Путін у нього — проміжний васал, а він присягне безпосередньому в Пекіні, і все буде добре. Але насправді китайці досить мудрі, і все це відстежували. Білорусь була цікава їм в якості транспортного хаба, але сьогодні вони вже змирилися з його втратою. І коли почалися розмови про ядерну зброю, Китай ще місяць тому висловив своє невдоволення, але це не зупинило ні Путіна, ні Лукашенка. Після цього Китай став поступово знижувати трафік через Росію і Білорусь в Європу — за минулий місяць кількість контейнерів, які пройшли по цій лінії на захід, зменшилася на 54%. Але Лукашенко знову не хоче про це замислюватися — мабуть, він розуміє, що втрачає фінанси, але у нього є переконання, що тільки ядерна зброя здатна зберегти його самого і його сім'ю при владі. Він розуміє, що без влади у нього немає майбутнього, і за ті злочини і більш ніж 20-річні знущання над білорусами його посадять, як і його дітей. Тому сьогодні Лукашенко бачить в ядерній зброї єдиний порятунок", - сказав він.

Як виявилося в Білорусі Російська ядерна зброя

У березні 2023 року російський диктатор Володимир Путін заявив про домовленість з Лукашенком про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Тоді ж Путін також заявив про передачу ракетного комплексу "Іскандер", який може бути її носієм.

Пізніше країна-окупант почала навчання для військових Білорусі щодо поводження з тактичними ядерними боєголовками, а вже сьогодні, 25 травня, Москва і Мінськ підписали відповідний документ про розміщення озброєння.

У Китаї виступили проти передачі ядерної зброї від одних країн іншим.

У Пекіні сказали, що всі конфронтації слід вирішувати дипломатичним шляхом. Не можна допустити ризику початку ядерної війни.

Постійний представник Білорусі в ООН Валентин Рибаков говорив, що Росія поки не розмістила в РБ ядерну зброю. За його словами, Москва поки декларує наміри, а остаточне рішення з даного питання, мовляв, "буде прийматися в Мінську".

Читайте також:

ядерна зброя Олександр Лукашенко війна Росії та України Сергій Бульба
Реклама

Головне за день

"Путін може не усвідомлювати краху": Уоллес закликав готуватися до чого завгодно

"Путін може не усвідомлювати краху": Уоллес закликав готуватися до чого завгодно

12:18 Світ
"Втрати вагнерівців – від 60 до 100 тис.": ЗСУ в Бахмуті досягли головного – Череватий

"Втрати вагнерівців – від 60 до 100 тис.": ЗСУ в Бахмуті досягли головного – Череватий

11:37 Україна
Орбан закликав не допустити контрнаступу ЗСУ

Орбан закликав не допустити контрнаступу ЗСУ

11:12 Світ
Всі головні новини

Останні новини

12:40

Анна чи Ганна, Альона чи Олена: мовознавець пояснив, як правильно вживати імена

12:38

Гороскоп Таро на червень 2023: чого чекати Козерогам, Водоліям і РибамВідео

12:20

Ексофіцер пояснив, навіщо режиму Лукашенка ядерна зброя в БілорусіВідео

12:18

"Путін може не усвідомлювати краху": Уоллес закликав готуватися до чого завгодноВідео

12:02

Група 1+1 media та Фонд Повернись живим зібрали 15 000 000 грн у межах проєкту Ліга Аеророзвідки

Вночі у Києві лунали вибухи: РФ завдала по столиці України ракетно-дроновий ударВночі у Києві лунали вибухи: РФ завдала по столиці України ракетно-дроновий удар
11:48

Гороскоп на завтра 3 червня 2023: Козерогу - важка бесіда, Близнюкам - прибутокВідео

11:37

"Втрати вагнерівців – від 60 до 100 тис.": ЗСУ в Бахмуті досягли головного – ЧереватийВідео

11:14

Війська Путіна розбігаються: добровольці Росії показали бої на БілгородщиніВідео

11:12

Орбан закликав не допустити контрнаступу ЗСУ

Реклама
11:10

Танцюрист-"втікач" Влад Яма раптово повернувся до Києва

10:51

"Будують другу КНДР": на заміну Лукашенку готові 2 наступники – БульбаВідео

10:25

Повалій видала порцію кремлівського марення про Донбас і Майдан і здивувала фото без очей

10:09

Гороскоп на червень 2023: Близнюкам - мільйони, Ракам - депресія, Терезам - важлива новинаВідео

10:05

На Білгородщині війська РФ влаштували "дружній вогонь": Світан розкрив подробиціВідео

09:58

"Це шокувало кремлівську богему": дрон атакував "святе" місце в Москві – ФейгінВідео

09:53

Каменських розповіла, чи міцний її шлюб з Потапом через стосунки на відстаніВідео

09:00

РФ готується ввести війська в Білорусь і поглинути її після Лукашенка - БульбаЕксклюзив

08:58

Загинув за Україну: на Харківщині проводили в останню путь командира танка

08:56

Генерал Міллі - про контрнаступ ЗСУ: вирішальну роль в операції зіграють танкиВідео

08:50

Пенсія більше 97 тисяч грн: хто в Україні отримує надвисокі виплатиВідео

Реклама
08:24

Після Путіна РФ може очолити ще більший нацист і диктатор - ДикийВідео

08:20

Чому високопоставлені кадировці наїхали на ПригожинаПогляд

07:40

Нідерланди закуплять для ЗСУ десятки танків Leopard 1 - ЗМІВідео

07:39

"Таксі їм не замовлятиму": Зеленський закликав РФ забратися з Придністров'яВідео

06:20

Випущений на арену людожер Пригожин може забути, що він ручнийПогляд

04:30

Зізнаватися чи освідчуватись у коханні: пояснив відомий вчитель АвраменкоВідео

04:00

Яке сьогодні свято і у кого День ангела 2 червняВідео

03:40

Навіщо додавати картоплю у фарш для котлет: геніальна хитрість досвідчених господиньВідео

03:00

Що буде якщо заряджати телефон 3 рази в день: поради щодо заощадження акумулятора

02:30

Сумська звернулася до "московської" дочки з ніжними словами в День захисту дітейВідео

02:00

Навіщо поливати часник солоною водою: багатий урожай здивує досвідчених городників

01:34

Чи збереже Пригожин вплив через втрату боєздатності ПВК Вагнера: прогноз експертаВідео

00:16

"Поки армія не знищить тих, хто вас кошмарить": Симоньян і Собчак оголосили про допомогу росіянам Шебекіно

00:10

"Подавляться кров'ю своїх дітей": блогерка розізлилась через роботу PatriotВідео

01 червня, четвер
23:56

"Роби, що хочеш": Седокова з чоловіком публічно з'ясовують стосунки

23:35

"Однакові пісні для скривджених розлучених": у Росії опустили зрадницю Анну

23:33

Буде жахливо везти у всьому: 4 знаки зодіаку, які в червні розбагатіютьВідео

23:21

"Буде не тільки Бєлгород": Данілов розказав про плани російських добровольців

22:56

Літо буде найбагатшим для вас: прикмети на 1 червня і що не можна робитиВідео

22:43

Джо Байден впав прямо на сцені: його піднімали всіВідео

Реклама
22:36

"Його українське коріння": народна депутатка народила дитину від Саакашвілі

22:29

Обдаровує біженців в РФ, коли в Україні гинуть діти: нова ганьба Ані ЛоракВідео

21:50

Перші арешти, чи пив охоронець: нові подробиці у справі про закрите укриття в КиєвіВідео

21:30

Розвал РФ і загроза нової війни з Україною: експерт дав тривожний прогнозВідео

21:21

"Звертаюся до керівника СБУ": Панін просить помилування за фразу "Крим - наш"

20:57

Може запустити 24 ракети: Росія готує нову атаку з Чорного моряВідео

20:49

Погрожують "поставити до стінки": кадировці влаштували верескливі розбірки з Пригожиним

20:27

"Може бути нокаут": Зеленський прокоментував трагедію біля укриття у КиєвіВідео

20:15

Гороскоп на червень для всіх від Влада Росса: повний провал у Козерога і казковий період у ЛеваЕксклюзив

20:09

Обман зору: лише одиниці зможуть знайти всі відмінності на картинках

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода весна
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та город
Мода та краса
Жіночі стрижкиМодні помилкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти