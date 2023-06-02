Ексофіцер пояснив, навіщо режиму Лукашенка ядерна зброя в Білорусі

Сергій Бульба переконаний, що білоруський диктатор Лукашенко сильно скомпрометував свій режим перед Китаєм (на чию підтримку він дуже розраховував).

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Режиму Лукашенка російська ядерна зброя потрібна для зміцнення своєї влади - Бульба / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

Ядерний шантаж російським диктаторським режимом України та окремих європейських країн через Білорусь навряд чи має практичний сенс. Про це в інтерв'ю Главреду сказав колишній військовий офіцер, політик і громадський діяч, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Білорусь 2.0. Робім разам" Сергій Бульба.

"Для театру військових дій це нічого не змінює, будуть ці ракети запущені з Брянської області або з Гомельської. Ні тактично, ні стратегічно, це нічого не дає. Рішення, в першу чергу, політичне. Воно може бути досить бузувірським, тому що коли Путін рік тому погрожував застосуванням ядерної зброї по Україні і літаком "Судного дня", західні спецслужби йому передали, що в разі застосування він, його сім'я і найближче оточення будуть знищені "під нуль" і терміну давності не буде. Путін задумався, а до Лукашенка цю думку, мабуть, поки не змогли донести таким чином, що ні йому, ні його родині місця на планеті теж не залишиться", ‒ сказав він.

Як каже Бульба, то Путін розміщенням ядерної зброї в Білорусі, швидше за все, буде торгуватися із Заходом з приводу зняття частини санкцій з країни-агресора РФ.

"З точки зору Путіна це логічно, адже якщо запустити ядерну зброю з білоруського боку, то і "отвєтка" теж нехай летить сюди ж. Дуже хочеться сподіватися, що це чисто політичне рішення, яке просто спрямоване на підвищення градуса, але не більше. Можливо, Путін спробує торгуватися із Заходом - мовляв, зніміть частину санкцій, тоді виведу ядерну зброю. Але поки ніщо про це не свідчить", ‒ сказав він.

Хто такий Сергій Бульба Сергій Бульба (Числов) (15 квітня 1967, Мінськ, БРСР) - білоруський політичний діяч, підприємець, пише Вікіпедія. Колишній військовий офіцер, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Білорусь 2.0. Робім разам", учасник "Мінської весни".

Бульба переконаний, що білоруський диктатор Лукашенко сильно скомпрометував свій режим перед КНР ‒ а на підтримку китайських комуністів він дуже сподівався. Тому вибору у нього немає і він дуже сподівається, що російська зброя дасть хоч якусь гарантії збереження їм влади.

"Більше того, я для себе відзначив факт того, що Лукашенко дуже сподівався на Китай. Він сподівався, що Путін у нього — проміжний васал, а він присягне безпосередньому в Пекіні, і все буде добре. Але насправді китайці досить мудрі, і все це відстежували. Білорусь була цікава їм в якості транспортного хаба, але сьогодні вони вже змирилися з його втратою. І коли почалися розмови про ядерну зброю, Китай ще місяць тому висловив своє невдоволення, але це не зупинило ні Путіна, ні Лукашенка. Після цього Китай став поступово знижувати трафік через Росію і Білорусь в Європу — за минулий місяць кількість контейнерів, які пройшли по цій лінії на захід, зменшилася на 54%. Але Лукашенко знову не хоче про це замислюватися — мабуть, він розуміє, що втрачає фінанси, але у нього є переконання, що тільки ядерна зброя здатна зберегти його самого і його сім'ю при владі. Він розуміє, що без влади у нього немає майбутнього, і за ті злочини і більш ніж 20-річні знущання над білорусами його посадять, як і його дітей. Тому сьогодні Лукашенко бачить в ядерній зброї єдиний порятунок", - сказав він.

Як виявилося в Білорусі Російська ядерна зброя

У березні 2023 року російський диктатор Володимир Путін заявив про домовленість з Лукашенком про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Тоді ж Путін також заявив про передачу ракетного комплексу "Іскандер", який може бути її носієм.

Пізніше країна-окупант почала навчання для військових Білорусі щодо поводження з тактичними ядерними боєголовками, а вже сьогодні, 25 травня, Москва і Мінськ підписали відповідний документ про розміщення озброєння.

У Китаї виступили проти передачі ядерної зброї від одних країн іншим.

У Пекіні сказали, що всі конфронтації слід вирішувати дипломатичним шляхом. Не можна допустити ризику початку ядерної війни.

Постійний представник Білорусі в ООН Валентин Рибаков говорив, що Росія поки не розмістила в РБ ядерну зброю. За його словами, Москва поки декларує наміри, а остаточне рішення з даного питання, мовляв, "буде прийматися в Мінську".

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