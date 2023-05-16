"Лукашенко не відрізняється від Путіна": білоруси можуть влаштувати революцію – Санніков

Проте білорусам важко буде змінити нинішню ситуацію у Білорусі, якщо їм не допоможе Захід.

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Білоруси можуть влаштувати революцію в РБ/ скрін

Якщо самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відійде від влади в РБ, то білоруси можуть влаштувати революцію і змінити ситуацію у державі.

Проте їм буде важко це зробити без допомоги з боку Заходу. Таку думку висловив білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков в інтерв'ю Главреду.

На запитання, чи могли б білоруси у разі відходу Лукашенка влаштувати революцію, він наголосив, що такий шанс завжди зберігається.

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"Ситуація така – ми, по-моєму, вже всім показали, що здатні на революцію. Але теж очевидно, що без допомоги ззовні в дуже простих речах – захисті інтересів демократичних спільнот, які вони самі проголосили. Без такої допомоги нам не впоратися. А ніякої допомоги не було – пів року вони говорили про те, чи треба вводити санкції, і нічого не було зроблено. Вбивали людей – і нічого не було зроблено", – зазначає Санніков.

Хто такий Андрій Санніков Андрій Олегович Санніков (Біл. Андрей Алегавіч Саннікаў; 8 березня 1954, Мінськ) – білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь", кандидат у президенти Республіки Білорусь у 2010 році, пише Вікіпедія.

За його словами, зараз потрібно розмовляти про те, щоб з'явилися механізми захисту незалежності Білорусі після відходу диктатора Лукашенка.

"Якщо це буде зроблено, це вже стане хорошою основою для просування далі. А далі – вибори. Я вважаю, що спочатку повинні пройти парламентські, щоб всіх залучити, навіть учасників режиму, щоб не перетворювати все в хаос, а щоб міг спочатку вирішувати технічні питання, щоб забезпечити нормальне життя людей в Білорусі. І цим потрібно займатися – є різні підходи, серед яких починають згадувати про те, що у Лукашенка є відмінності від Путіна. Запитайте про це в українців, які втратили своїх близьких при першому нападі з території Білорусі. Я вважаю, що їх немає", – сказав Санніков.

Що відомо про хворобу Лукашенка

Нагадаємо, ЗМІ звернули увагу, що з Лукашенком щось не так, ще під час його візиту до Москви на парад, який країна-агресорка РФ організувала до 9 травня. Тоді Лукашенко не зміг пройти по площі з Путіним та іншими керівниками країн на покладання квітів. Натомість самопроголошеного президента Білорусі, на руках якого були помітні бинти, везли на електромобілі. Потім він швидко повернувся до Мінська.

Британське видання The Mirror після цього писало, що білоруського диктатора Олександра Лукашенка могли отруїти – в той момент, коли він перебував у столиці країни-агресора РФ, Москві, і з'явився на публіці разом з російським диктатором Володимиром Путіним.

Пізніше проект ВЧК-ОГПУ в Telegram з посиланням на інформоване джерело повідомляв, що Лукашенко, ймовірно, серйозно хворий, у нього можуть бути проблеми з ендокринною системою та кардіологічні захворювання.

У білоруських ЗМІ із посиланням на слова співрозмовника, близького до служби протоколу Лукашенка, повідомили, що самопроголошений президент Білорусі міг підхопити вірус. При цьому у виданні зазначають, що разом із Лукашенком хвороба підкосила також кількох осіб з його оточення.

Білоруський опозиціонер Павло Латушко із посиланням на джерела зазначає, що у самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, ймовірно, сильна вірусна інфекція. Анонімні джерела в Народному антикризовому управлінні розповіли, що конкретний діагноз Лукашенка – інфекційно-алергічний міокардит.

Дивіться відеоінтерв'ю білоруського політичного і громадського діяча Андрія Саннікова Главреду, у якому він розповів про те, чи вигідно Кремлю усувати Лукашенка, чи має білоруський диктатор двійників, і що буде з Білоруссю у разі відходу Лукашенка від влади:

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