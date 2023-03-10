"Лукашенко не боїться, що його знесуть": опозиціонер назвав істинний страх білоруського диктатора

На думку Олевського, після того, як був підірваний літак у Мачулищах, Росія може ще більше зсунути Лукашенка з контролюючої позиції.

Російський опозиціонер назвав істинний страх білоруського диктатора / сайт Кремля

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дуже хвилюється стосовно того, що станеться після його відходу з посади. Захоплений владою білоруський диктатор боїться, що наступником на посаді глави держави стане людина, яка не буде прибічником його ідеології та політичних інтересів. Із цієї причини Лукашенко докладає зусиль, щоб передати владу своєму синові Миколі. Таку думку висловив російський опозиційний журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський в інтерв'ю 24 каналу.

За його словами, Лукашенко не боїться, що його "знесуть". Він хоче, щоб влада перейшла його молодшому сину, однак, на його думку, Росія може цьому завадити.

"Він той самий директор колгоспу, який хоче, щоб його син став директором колгоспу. І я впевнений, що молодший син готується до того, аби стати його наступником. Можливо, ще якийсь, але цей у сенсі Микола", - сказав журналіст.

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На думку Олевського, після того, як був підірваний літак у Мачулищах, Росія може ще більше зсунути Лукашенка з контролюючої позиції. Цей інцидент продемонстрував росіянам, що Лукашенко не в змозі повністю контролювати ситуацію, що може завадити "президентському транзиту".

Хто такий Тимур Олевський Тимур Олевський – російський опозиційний журналіст, який висвітлює події в Україні та на Близькому Сході.

Вибухи в Мачулищах

Вранці 26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі сталися два вибухи, які призвели до пошкодження російського військово-транспортного літака і снігоприбиральної техніки.

Пізніше стало відомо, що в Мачулищах був підірваний літак ДРЛО А-50 ВКС РФ, який загарбники використовують для пошуку українських систем ППО. А-50 дуже дорогий літак, на озброєнні у РФ таких бортів всього 9 штук. Його основна функція – дальня розвідка.

Після цього Олександр Лукашенко заявив про те, що вибухи з пошкодженням літака окупантів РФ А-50 на аеродромі "Мачулищі" нібито спланували СБУ і ЦРУ. За його словами, для цього ніби був завербований в 2014 році російський айтішник. Чергову маячню путінського посіпаки транслювали білоруські пропагандисти.

У свою чергу радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що підрив російського літака-навідника А-50 у Білорусі – це не теракт чи диверсія, а антитерористичний акт. Його влаштували не вигадані "диверсанти", а білоруські партизани.

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