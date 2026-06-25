Україна провела переговори з Лукашенком у Мінську – про що домовились

Лукашенко розповів про контакти з представниками Зеленського та пояснив, чому Мінськ не хоче прямої участі у війні, хоча й залишається союзником Москви.

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Переговори між Україною та Лукашенком у Мінську - з'явились перші деталі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Про що сказав Олександр Лукашенко:

Лукашенко заявив про візит представників Зеленського до Мінська

Диктатор застеріг Київ від спроб втягнути Білорусь у війну

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що представники президента України Володимира Зеленського нещодавно відвідували Мінськ, де сторони обговорювали питання безпеки та перспективи подальших відносин. Про це повідомив білоруський диктатор повідомив на зустрічі з губернатором Московської області Андрієм Воробйовим.

За словами Лукашенка, під час зустрічі він передав українській стороні власне бачення ситуації навколо війни та застеріг від кроків, які, на його думку, можуть призвести до розширення конфлікту.

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"На цьому місці нещодавно були представники Зеленського. Я прямо сказав хлопцям: "Передайте це своєму президенту". Якщо він думає, що можна ось так з нами розмовляти і втягнути нас у війну, то він має розуміти, що характер війни миттєво зміниться. Ця війна буде зовсім іншою. До речі, ми отримали відповідь. Президент (ймовірно, йдеться про президента України Володимира Зеленського, - ред.) це розуміє. Тому давайте, хлопці, домовлятися. Треба домовлятися по суті, не треба гарячкувати, не треба кричати", — сказав Лукашенко.

Дивіться відео заяви Лукашенка:

/ Скріншот

Самопроголошений лідер Білорусі стверджує, що Мінськ не зацікавлений у прямому залученні до бойових дій. Він також наголосив, що це питання неодноразово обговорювалося з російським керівництвом.

"Втягуватися у війну нам не потрібно. Ми з президентом Росії тисячу разів обговорювали цю тему. Як воювати проти українців тут, якщо з того боку в основному територіальні війська. Ми що, будемо стріляти в цих механізаторів, доярів і робітників, які не хочуть воювати з білорусами? Ми також не хочемо воювати з українцями", — додав він.

Водночас він дав зрозуміти, що стратегічний союз із Москвою залишається незмінним. Лукашенко переконаний, що у випадку подальшого загострення Білорусь продовжить діяти спільно з Росією.

Окремо Лукашенко висловив думку, що нинішнє протистояння виходить далеко за межі української тематики та пов'язане з глобальним суперництвом між великими центрами сили.

За його словами, Україна стала одним із ключових елементів ширшого геополітичного протистояння, а тому вирішення конфлікту потребує пошуку компромісів між усіма зацікавленими сторонами.

"Україна сьогодні — розмінна карта у "Великій грі". Дія відбувається зовсім не в Україні. Знаєш, у чому справа, хто з ким бореться в кінцевому рахунку. Тому треба тут розібратися і десь свої інтереси комусь просувати. Ні нам, ні Росії це не потрібно", — заявив Лукашенко.

Що зупиняє Лукашенка - коментар експерта

Керівник політико-правових програм Українського центру громадського розвитку Ігор Рейтерович вважає, що Росія зацікавлена у використанні білоруського напрямку, однак Олександр Лукашенко навряд чи погодиться на втягування своєї країни у війну проти України. На думку експерта, попри повну політичну лояльність до Кремля, білоруський лідер усвідомлює можливі наслідки такого рішення для себе.

Рейтерович зазначає, що Лукашенко й надалі намагатиметься балансувати між різними інтересами та робитиме гучні політичні заяви, але уникатиме кроків, які могли б безпосередньо залучити Білорусь до бойових дій. Експерт також припускає, що білоруська влада не ризикне надавати свою територію для запуску російських дронів-камікадзе чи інших засобів ураження проти України.

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Загрроза з боку Білорусі - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше радник Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що втягнення Білорусі суттєво вплине на подальший розвиток подій у регіоні і становитиме серйозний ризик для критичної інфраструктури, наголосивши на невигідності подібного сценарію для Мінська.

Зазначимо, майор у відставці Олексій Гетьман оцінив можливі кроки України у відповідь на загрози з білоруської території. За його словами, удари по Білорусі можуть бути законною відповіддю проти військових цілей і ретрансляторів, що використовуються для наведення безпілотників, і тому такі опції не слід виключати.

Як раніше повідомляв Главред, президент Росії Володимир Путін нарощує тиск на білоруське керівництво. Аналітики звертають увагу, що через фінансовий і політичний вплив Кремля саме відкриття другого фронту розглядається як інструмент для збільшення ескалації й переключення уваги від інших театрів бойових дій.

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Про персону: Ігор Рейтерович Ігор Вячеславович Рейтерович - кандидат політичних наук, доцент кафедри парламентаризму

Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса

Шевченка. У 1999 – 2002 рр. працював політичним аналітиком в Агентстві стратегічних досліджень і технологій "ВІКНА". У 2003 – 2006 рр. обіймав посаду провідного політичного аналітика БФ "Співдружність", заступника головного редактора журналу "Національний інтерес", головного редактора "Короткого огляду інформаційного простору України". Починаючи з 2006 року присвятив себе науковій та викладацькій діяльності. З 2021 року – доцент кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного

університету імені Тараса Шевченка.

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