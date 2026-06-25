Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Україна провела переговори з Лукашенком у Мінську – про що домовились

Юрій Берендій
25 червня 2026, 17:10
google news Підпишіться
на нас в Google
Лукашенко розповів про контакти з представниками Зеленського та пояснив, чому Мінськ не хоче прямої участі у війні, хоча й залишається союзником Москви.
Україна провела переговори з Лукашенком у Мінську – про що домовились
Переговори між Україною та Лукашенком у Мінську - з'явились перші деталі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Про що сказав Олександр Лукашенко:

  • Лукашенко заявив про візит представників Зеленського до Мінська
  • Диктатор застеріг Київ від спроб втягнути Білорусь у війну

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що представники президента України Володимира Зеленського нещодавно відвідували Мінськ, де сторони обговорювали питання безпеки та перспективи подальших відносин. Про це повідомив білоруський диктатор повідомив на зустрічі з губернатором Московської області Андрієм Воробйовим.

За словами Лукашенка, під час зустрічі він передав українській стороні власне бачення ситуації навколо війни та застеріг від кроків, які, на його думку, можуть призвести до розширення конфлікту.

відео дня

"На цьому місці нещодавно були представники Зеленського. Я прямо сказав хлопцям: "Передайте це своєму президенту". Якщо він думає, що можна ось так з нами розмовляти і втягнути нас у війну, то він має розуміти, що характер війни миттєво зміниться. Ця війна буде зовсім іншою. До речі, ми отримали відповідь. Президент (ймовірно, йдеться про президента України Володимира Зеленського, - ред.) це розуміє. Тому давайте, хлопці, домовлятися. Треба домовлятися по суті, не треба гарячкувати, не треба кричати", — сказав Лукашенко.

Дивіться відео заяви Лукашенка:

Україна провела переговори з Лукашенком у Мінську – про що домовились
/ Скріншот

Самопроголошений лідер Білорусі стверджує, що Мінськ не зацікавлений у прямому залученні до бойових дій. Він також наголосив, що це питання неодноразово обговорювалося з російським керівництвом.

"Втягуватися у війну нам не потрібно. Ми з президентом Росії тисячу разів обговорювали цю тему. Як воювати проти українців тут, якщо з того боку в основному територіальні війська. Ми що, будемо стріляти в цих механізаторів, доярів і робітників, які не хочуть воювати з білорусами? Ми також не хочемо воювати з українцями", — додав він.

Водночас він дав зрозуміти, що стратегічний союз із Москвою залишається незмінним. Лукашенко переконаний, що у випадку подальшого загострення Білорусь продовжить діяти спільно з Росією.

Окремо Лукашенко висловив думку, що нинішнє протистояння виходить далеко за межі української тематики та пов'язане з глобальним суперництвом між великими центрами сили.

За його словами, Україна стала одним із ключових елементів ширшого геополітичного протистояння, а тому вирішення конфлікту потребує пошуку компромісів між усіма зацікавленими сторонами.

"Україна сьогодні — розмінна карта у "Великій грі". Дія відбувається зовсім не в Україні. Знаєш, у чому справа, хто з ким бореться в кінцевому рахунку. Тому треба тут розібратися і десь свої інтереси комусь просувати. Ні нам, ні Росії це не потрібно", — заявив Лукашенко.

Що зупиняє Лукашенка - коментар експерта

Керівник політико-правових програм Українського центру громадського розвитку Ігор Рейтерович вважає, що Росія зацікавлена у використанні білоруського напрямку, однак Олександр Лукашенко навряд чи погодиться на втягування своєї країни у війну проти України. На думку експерта, попри повну політичну лояльність до Кремля, білоруський лідер усвідомлює можливі наслідки такого рішення для себе.

Рейтерович зазначає, що Лукашенко й надалі намагатиметься балансувати між різними інтересами та робитиме гучні політичні заяви, але уникатиме кроків, які могли б безпосередньо залучити Білорусь до бойових дій. Експерт також припускає, що білоруська влада не ризикне надавати свою територію для запуску російських дронів-камікадзе чи інших засобів ураження проти України.

армия Беларуси инфографика
Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Загрроза з боку Білорусі - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше радник Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що втягнення Білорусі суттєво вплине на подальший розвиток подій у регіоні і становитиме серйозний ризик для критичної інфраструктури, наголосивши на невигідності подібного сценарію для Мінська.

Зазначимо, майор у відставці Олексій Гетьман оцінив можливі кроки України у відповідь на загрози з білоруської території. За його словами, удари по Білорусі можуть бути законною відповіддю проти військових цілей і ретрансляторів, що використовуються для наведення безпілотників, і тому такі опції не слід виключати.

Як раніше повідомляв Главред, президент Росії Володимир Путін нарощує тиск на білоруське керівництво. Аналітики звертають увагу, що через фінансовий і політичний вплив Кремля саме відкриття другого фронту розглядається як інструмент для збільшення ескалації й переключення уваги від інших театрів бойових дій.

Читайте також:

Про персону: Ігор Рейтерович

Ігор Вячеславович Рейтерович - кандидат політичних наук, доцент кафедри парламентаризму
Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.

У 1999 – 2002 рр. працював політичним аналітиком в Агентстві стратегічних досліджень і технологій "ВІКНА".

У 2003 – 2006 рр. обіймав посаду провідного політичного аналітика БФ "Співдружність", заступника головного редактора журналу "Національний інтерес", головного редактора "Короткого огляду інформаційного простору України".

Починаючи з 2006 року присвятив себе науковій та викладацькій діяльності. З 2021 року – доцент кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Білорусь Олександр Лукашенко новини України новини Білорусі вторгнення Білорусі вторгнення Білорусі в Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Криму почалися серйозні проблеми для РФ: розвідка отримала секретні документи

У Криму почалися серйозні проблеми для РФ: розвідка отримала секретні документи

18:24Війна
Чи змогли ЗСУ повністю звільнити Кінбурнську косу - в ВМС зробили гучну заяву

Чи змогли ЗСУ повністю звільнити Кінбурнську косу - в ВМС зробили гучну заяву

17:43Фронт
Україна провела переговори з Лукашенком у Мінську – про що домовились

Україна провела переговори з Лукашенком у Мінську – про що домовились

17:10Світ
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці миски з раменом за 33 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці миски з раменом за 33 с

Для чого в холодильник кладуть аркуш паперу: лайфхак вирішує поширену проблему

Для чого в холодильник кладуть аркуш паперу: лайфхак вирішує поширену проблему

Гороскоп Таро на завтра, 26 червня: Ракам — поглянути на себе, Терезам — подолати

Гороскоп Таро на завтра, 26 червня: Ракам — поглянути на себе, Терезам — подолати

Штори на кухні більше не в моді: як стильно оформити вікно на кухні у 2026

Штори на кухні більше не в моді: як стильно оформити вікно на кухні у 2026

Троянди безперервно цвістимуть до пізньої осені: чим підживити кущі в липні

Троянди безперервно цвістимуть до пізньої осені: чим підживити кущі в липні

Останні новини

19:10

Війна, криза і мобілізація: Денисенко розповів, перед яким вибором стоїть Путін

18:44

Трамп буде давити: прогноз тиску США на РФ для завершення війни в Україні

18:42

Як красиво назвати Анатолія українською: забуті та милозвучні форми імені

18:34

Порятунку від спеки не буде: популярні напої стануть причиною серйозних проблемВідео

18:33

Ядерний блеф Путіна провалився: експерт пояснив, до чого тепер може вдатися Кремль

Путіну немає що запропонувати Трампу, Росія боїться змін настрою США - РейтеровичПутіну немає що запропонувати Трампу, Росія боїться змін настрою США - Рейтерович
18:24

У Криму почалися серйозні проблеми для РФ: розвідка отримала секретні документи

18:14

У зоопарку тварин замінили людьми: відвідувачі не відразу зрозуміли

18:02

Разом із росіянами: Олег Винник став персоною нон-грата в Молдові

17:53

Лавина грошей і кар’єрний злет: на кого чекає успіх у липні 2026 — гороскопВідео

Реклама
17:45

Як зберегти моркву свіжою на місяці: хитрий трюк від відомих шеф-кухарів

17:44

Торкатися руками не варто: сім отруйних рослин, які ростуть в УкраїніВідео

17:43

Чи змогли ЗСУ повністю звільнити Кінбурнську косу - в ВМС зробили гучну заяву

17:37

До 6 млн доларів за пуск: у ГУР розкрили, скільки "Цирконів" накопичила Росія

17:10

Україна провела переговори з Лукашенком у Мінську – про що домовилисьВідео

17:08

Затоплене село знову з'являється з води: де і як його знайти

16:37

Гривня раптово полетіла вниз: новий курс валют на 26 червня

16:36

Рубіо розкрив правду про "угоди" Трампа і Путіна на Алясці: що насправді відбулосяВідео

16:31

До +37°C і вище: які області України та коли накриє аномальна спека з Європи

16:03

В Україні прийняли нові правила бронювання: хто втратить "бронь" з 1 вересняФото

15:56

Обсерваторія НАН залучить понад 150 млн грн приватних інвестицій у розвиток наукової інфраструктури

Реклама
15:55

Як перекласти слово "издержки" українською - правильні варіантиВідео

15:49

Домашній засіб врятує троянди від небезпечної хвороби: як його приготувати

15:32

Китайський гороскоп на липень: Щурам — обережність, Коням — нові пропозиції

15:25

Скандал у Голлівуді: відома актриса заборонила продавати свій лист на аукціоні

14:58

Фінансовий гороскоп на липень: Тельцям — премії, Козерогам — дисципліна

14:32

У хід пішли "чудо-таблетки": росіяни скаржаться на нестачу бензинуВідео

14:18

Навіщо обгортати мітлу фольгою: простий лайфхак для швидшого прибирання

14:12

На Кінбурнській косі підняли синьо-жовтий прапор, окупанти тікають — ЗСУ

14:07

Білик з’явилася в яскравому образі й захотіла з’їсти саму себе

14:00

"Він відчуває себе безпечно і може просто спілкуватися з дітьми": результати проєкту "Загоєння невидимих ран"* від бренду Бепантен® новини компанії

13:53

Українська романтична комедія "Випробувальний термін" виходить в прокат у Німеччині

13:44

Чому не можна бажати удачі: пастка для везунчиків

13:31

ЗСУ рознесли три мости і стратегічні НПЗ у глибокому тилу РФ - ГенштабВідео

13:12

"Нові можливості": Україна отримала перший транш за кредитом на €90 млрд

13:08

Трампізм як політична релігія XXI століття: Ейдман про таємний план СШАПогляд

13:08

Православний календар на липень 2026 року: важливі свята та пам’ятні дні

12:56

РФ атакувала месенджери політиків і військових в Україні, Європі та США - СБУ

12:21

"Це було жахливо": відома українська співачка розповіла про втрату дитини

12:03

Настає час удачі: яким знакам пощастить уже наступного місяця

11:55

Попелиця не витримає такого удару: домашній засіб, який діє безвідмовноВідео

Реклама
11:37

Горить глибокий тил РФ: дрони атакували НПЗ в Уфі, над містом – чорний дим

11:23

Реформа армії викликала неоднозначну реакцію серед військових: FT назвала претензії

11:05

Кремль шантажує Лукашенка, вимагаючи участі у війні проти України - ISW

10:42

До 5 години без світла: в "Укренерго" назвали умови для відключень влітку

10:41

Китайський гороскоп на 26 червня: на кого чекає найважливіша подія місяця

10:33

У Києві - екстрені відключення: де у столиці зникло світло та в чому причина

10:20

Кримський міст впаде — сейсмолог передбачив неминучу катастрофу: названо терміни

09:41

Гороскоп на завтра, 26 червня: Дівам - радість, Рибам - розчарування

09:37

Долар на порозі нового рекорду: коли курс стрімко полетить вгору

09:15

Чому 26 червня не можна брати або давати гроші в борг: яке церковне свято

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняУсе про салоКімнатні рослиниПрибирання
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти