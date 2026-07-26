Новий чоловік Лорак розвів її: що він зробив

У РФ з’ясували, чого так довго домагався новий чоловік зрадниці Лорак.

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Ані Лорак змогла порадувати свого чоловіка / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

Коротко:

Що пообіцяла Лорак Віджраку

Як він на це відреагував

Співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і стала громадянкою країни-агресора, все-таки змогла заслужити гарний настрій свого інструктора з йоги Ісаака Віджраку.

Як пишуть російські пропагандисти, чоловікові Лорак вдалося "заманити" зрадницю на купівлю нерухомості, і він недарма був таким веселим на фестивалі Dream Fest.

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Ані Лорак та Ісаак Віджраку / фото: instagram.com, Ісаак Віджраку

Пишуть, що Лорак нібито пообіцяла серйозно розглянути купівлю нерухомості в Баку. Звичайно, це не омріяна вілла в Іспанії, але теж непогано.

Раніше ходили чутки, що Віджраку наполягає на купівлі вілли на його батьківщині - в Іспанії. Однак Лорак ніяк не погоджується на цю авантюру.

Ісаак Віджраку хоче віллу в Іспанії / фото: instagram.com, Ісаак Віджраку

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Про особу: Ані Лорак Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

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