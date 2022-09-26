Україна перехитрила Путіна, він цього не очікував – Трасс/ Reuters, УНІАН

Українцям вдалося перехитрити російського президента Володимира Путіна. Коли він вторгався на українські території, то не очікував такого сильного опору.

Через це саме вторгнення стало стратегічною помилкою російського диктатора. Про це заявила прем'єрміністр Британії Ліз Трасс в інтерв'ю CNN.

"Він зробив стратегічну помилку, вторгнувшись в Україну. Я думаю, що українці його перехитрили. Ми бачили, як українці продовжують чинити опір російському наступу. І я думаю, що він не очікував на сильну реакцію з боку вільного світу", – зазначила Трасс.

Вона наголосила, що західним державам не варто надавати такого значення брязканню зброєю з боку Путіна і його фальшивим погрозам. Натомість потрібно і далі вводити санкції проти країни-агресорки РФ і продовжувати надавати допомогу та підтримку українцям.

За словами Трасс, не можна дати Путіну перемогти у війні проти України. Адже його перемога покаже іншим авторитарним режимам, що можна вторгнутися в іншу незалежну державу, і це не матиме якихось наслідків.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін, який продовжує тероризувати весь світ, може застосувати тактичну ядерну зброю. І зробити це він може для того, щоб влаштувати демонстраційний вибух, пише The New York Times.

У той же час оглядач американської газети The Wall Street Journal Холман Дженкінс-молодший висловив думку, що ескалація війни Росії проти України ведеться тільки для того, щоб зберегти обличчя президенту РФ Володимиру Путіну і може стати кінцем його режиму.

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