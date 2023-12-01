Кремль охопив страх через Путіна і війну в Україні, в РФ "закрутять гайки" - ISW

Путін зібрався будувати свою інформаційну кампанію на внутрішній політиці і критиці західного світу, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

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У Кремлі бояться, що на вибори Путіна погано вплинуть провали окупантів Росії в Україні - ISW / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Кремль побоюється негативного впливу провалів російських окупантів на війні проти України на президентські "вибори" у Росії 2024 року. Чиновники зібралися посилити цензуру в країні через "побоювання" того, що росіяни, які виїхали за кордон, спробують дискредитувати "виборчий" процес. Про це заявили в вмериканському Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що Кремль побоюється впливу провалів військ РФ у війні проти України на президентську кампанію. Її Путін зібрався будувати на внутрішній політиці і критиці заходу.

Як стверджують аналітики, чиновники РФ також хочуть посилити цензуру в країні. Вони бояться нібито дискредитації виборів з боку росіян, які поїхали.

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Вибори Путіна в Росії 2024

У країні-окупанті Російської Федерації навесні 2024 року мають відбутися вибори президента. Володимир Путін займає пост глави держави з 2000 року, з перервою на період з 2008 по 2012 рік, коли країну очолював Дмитро Медведєв.

Згідно з даними Reuters, Путін піде на новий 6-річний термін. Офіційно він про це поки не оголосив.

У Кремлі стурбовані виборами Путіна, відзначали аналітики американського Інституту вивчення війни. За їхніми оцінками, адміністрація побоюється протестів родичів мобілізованих. Також влада намагається заспокоїти тих, хто виступає проти військових рішень Путіна.

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