Контрнаступ ЗСУ буде серйозним, у армії Росії все погано - Курт Волкер

Масштабних просувань на фронті не було з минулої осені, коли Україна відвоювала Херсон, окупанти Росії більше не можуть наступати, вважає Курт Волкер.

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Армія України розраховує на звільнення всіх своїх територій - Волкер / Колаж 28-а ОМБр, УНІАН

Світ переоцінив військові можливості країни-агресора Росії і недооцінив Україну. За 14 місяців війни російські окупаційні війська перебувають у поганій формі і більше не можуть наступати. Їм залишається готуватися до наступу українських військ. Контрнаступ ЗСУ буде серйозним, армія ставить собі за мету звільнення всіх захоплених територій. Про це заявив американський дипломат, колишній спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер.

Як повідомляє Express, він розповів про те, що світ переоцінив військові можливості РФ і недооцінив Україну.

"Ми бачили, як російські спецслужби вводили Путіна в оману. І ми теж були введені в оману. У системі було набагато більше корупції, неефективності та поганого керівництва. Спочатку Росія добилася значних успіхів на сході України і в напрямку Києва. Але тепер українці відкинули їх назад", - пояснив Волкер.

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Дипломат акцентував увагу на тому, що російські війська вже не можуть наступати, а лінія фронту після звільнення ЗСУ Херсона не зазнала суттєвих змін.

За його словами, окупанти РФ в поганому стані, в їх лавах панує безлад.

"Ми знаємо, що вони намагаються набрати більше людей, ми знаємо, що вони намагаються отримати обладнання з Ірану та Північної Кореї. Ми знаємо, що їхні збройні сили перебувають у поганому стані на місцях, і у них немає коштів для поповнення. Вони також не мають хорошого керівництва, тому це справді безлад. Україні вдалося утримати їх там, де вони знаходяться в Бахмуті, за рахунок обох сторін", - уточнив американський політик.

Також він додав, що Україна готує серйозний контрнаступ, який окупанти РФ намагатимуться відбити.

"Схоже, що це буде серйозний контрнаступ. Протягом тривалого часу українські сили ведуть підготовку до масштабного контрнаступу з метою витіснити ворога і звільнити всю територію України", - підкреслив Курт Волкер.

Контрнаступ ЗСУ

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що рішення про перехід армії України в контрнаступ буде ухвалено генеральним штабом ЗСУ в останній момент. За словами Данілова, Україна має декілька сценаріїв для реалізації військової операції.

За даними Американського агентства Bloomberg, ЗСУ можуть перейти в контрнаступ у травні. Українські війська можуть атакувати відразу на декількох напрямках. Можливо, сили оборони України просунуться на 30 км на мелітопольському напрямку, щоб встановити вогневий контроль над так званим "суходільним коридором" РФ до окупованого Криму.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що контрнаступ армії України буде успішним. За його словами, війська вже показали свої можливості ефективно звільняти території, коли відкинули російських окупантів від Києва, Харкова та Херсона.

Дивіться відео ТСН - у Пентагоні оцінили готовність ЗСУ до переходу в контрнаступ

Війна Росії проти України: