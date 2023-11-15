"Або розрядка, або загострення": експерт оцінив, до чого призведе зустріч лідерів США і КНР

Найімовірніше не відбудеться різкого повороту у відносинах США та Китаю в бік поліпшення, але певне зниження напруги цілком є цілком можливим.

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Віталій Кулик розповіла, про що говоритимуть Сі Цзіньпін і Джо Байден / Колаж: Главред, фото: УНІАН, whitehouse.gov

Лідери США та Китаю Джо Байден і Сі Цзіньпін під час зустрічі 15 листопада обговорюватимуть питання глобальної безпеки і стримування, оскільки зараз світ входить в ситуацію глобальної війни. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

За його словами, фронти прорізаються на різних континентах і в різних точках напруги.

"Там, де раніше вони були прихованими або тліли, зараз стають очевидними, і починається гаряча фаза. Тому і Вашингтон, і Пекін зацікавлені в тому, щоб виробити якусь лінію взаємодії для контролю над цим процесом у світі. Хтось бачить в цьому спроби глобальних гравців завпровадити сфери впливу, хтось - готовність до перезапуску відносин. Однак, з моєї точки зору, мова йде про тактичну взаємодію, а не визначення нових правил гри", - сказав експерт.

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За словами Кулика, Вашингтон перебуває в ситуації виборчої кампанії, в якій позиції Байдена неоднозначні – президенту США доведеться коригувати політичний курс, навіть коли він здобуде перемогу на виборах.

"Якщо ж до влади прийдуть республіканці, це буде інша історія, під час якої спадковість курсу Сполучених Штатів буде під питанням. Тому зараз мова йтиме про тактичні питання. До них можна віднести економічні проблеми, з якими стикається Китай після запровадження з боку США низки санкцій проти виробників товарів подвійного призначення. Передусім, це стосується високих технологій, таких як заборона поставок напівпровідників. Ці санкції збиралися запровадити у жовтні, але після того, як стало відомо про візит міністра закордонних справ Китаю Ван і до Вашингтона, ці санкції одразу відтермінували", - зазначив експерт.

Кулик пояснив, що для Китаю це питання критично важливе, оскільки повною мірою власне імпортозаміщення напівпровідників для технології штучного інтелекту Китай не забезпечує. Крім того, відбувається вихід іноземних інвесторів і виробництв з Китаю.

"Криза накриває китайську економіку, люди звідти тікають, тому витік грошей теж не може не хвилювати китайців, оскільки трансфер технологій остаточно не завершився", - сказав директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Кулик також вважає, що ще одне питання, яке розглядатимуть Вашингтон і Пекін, це так звані локальні конфлікти.

"У розумінні обох країн такими є ситуація в Україні, на Близькому Сході, в М'янмі, Латинській Америці та Африці. Тобто сторони будуть шукати шляхи, щоб ситуація в цих війнах була контрольованою і не виходила за межі", - сказав Кулик.

За його словами, Китай бачить перспективу розширення своїх транспортних коридорів Великого Шовкового шляху через Близький Схід, і тому йому вигідна ситуація глобального розхитування і ослаблення колективного заходу у відносинах з глобальним Півднем, а також загострення протиріч з арабським світом.

"На думку Китаю, це варто підтримувати, але має бути межа, яка не загрожує їхнім транспортним коридорам. Тобто всі учасники, які воюють між собою, повинні бути потенційно готові прийняти китайські товари і китайський транспортний коридор. Якщо це, наприклад, М'янма, то там загострення внутрішньої громадянської війни. Китай незадоволений місцевою хунтою, а Сполучені Штати застосовують санкції не лише щодо хунти, а й прокитайських елементів, що також має хвилювати Китай. Якщо мова йде про Корейський півостров, відповідно, США хвилює, щоб Кім Чен Ин не психанув і не почав обстрілювати Південну Корею або не почав реальну підготовку до реваншу і захоплення Південної Кореї", - зазначив Кулик.

Хто такий Віталій Кулик? Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

При цьому експерт вважає, що найімовірніше не відбудеться різкий поворот у відносинах США і Китаю в бік поліпшення, але певне зниження напруги цілком можливо, тому що це в інтересах обох сторін.

"Чим кожна з них пожертвує – питання. Сполучені Штати можуть зажадати від Пекіна вплинути на свої сателіти (КНДР, М'янма та інші), щоб ті не постачали боєприпасів, наприклад, снарядів 120-155 мм, Росії. І на певний період часу Китай може на це піти. Натомість Китай може зажадати від США відмови від запровадження санкцій щодо напівпровідників, зняття або не запровадження санкційного режиму щодо певних чиновників", - припустив він.

Між США і КНР дуже багато протиріч економічного, військово-політичного характеру, які не вирішуються одномоментно і не можуть зважитися особистим діалогом двох президентів, вважає Кулик.

"Навпаки, є тенденція до загострення. Тому коли лідери двох країн зустрічаються, то це, в першу чергу, спроба промацати позицію один одного, готовність до зниження динаміки поглиблення цих протиріч. І коли одна зі сторін бачить відсутність майданчика для просування або те, що інша сторона слабка, це може спровокувати нове загострення (...) Отже, в нашій історії це може бути і розрядка, і, навпаки, загострення", - резюмував експерт. Зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіна

Президент Китаю Сі Цзіньпін розпочав свій перший візит до США за останні шість років. У нього запланована зустріч з главою Білого дому Джо Байденом. Однією з головних тим дискусії двох лідерів стануть події в Україні.

Сі Цзіньпін востаннє відвідував США у 2017 році. Вранці в середу, 15 листопада, глава КНР повинен зустрітися з Джо Байденом в Сан-Франциско, а потім відвідати щорічний саміт форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

У Bloomberg зазначали, що нові військові переговори США і Китаю пріоритет для зустрічі Байдена і Сі. Ключовою темою переговорів між президентом США Джо Байденом і лідером КНР Сі Цзіньпіном стане відновлення військових зв'язків між двома країнами.

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