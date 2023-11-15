УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Або розрядка, або загострення": експерт оцінив, до чого призведе зустріч лідерів США і КНР

Анна Ярославська
15 листопада 2023, 09:30
Найімовірніше не відбудеться різкого повороту у відносинах США та Китаю в бік поліпшення, але певне зниження напруги цілком є цілком можливим.
Сі Цзіньпін, Джо Байден, Віталій Кулик,
Віталій Кулик розповіла, про що говоритимуть Сі Цзіньпін і Джо Байден / Колаж: Главред, фото: УНІАН, whitehouse.gov

Лідери США та Китаю Джо Байден і Сі Цзіньпін під час зустрічі 15 листопада обговорюватимуть питання глобальної безпеки і стримування, оскільки зараз світ входить в ситуацію глобальної війни. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

За його словами, фронти прорізаються на різних континентах і в різних точках напруги.

"Там, де раніше вони були прихованими або тліли, зараз стають очевидними, і починається гаряча фаза. Тому і Вашингтон, і Пекін зацікавлені в тому, щоб виробити якусь лінію взаємодії для контролю над цим процесом у світі. Хтось бачить в цьому спроби глобальних гравців завпровадити сфери впливу, хтось - готовність до перезапуску відносин. Однак, з моєї точки зору, мова йде про тактичну взаємодію, а не визначення нових правил гри", - сказав експерт.

відео дня

За словами Кулика, Вашингтон перебуває в ситуації виборчої кампанії, в якій позиції Байдена неоднозначні – президенту США доведеться коригувати політичний курс, навіть коли він здобуде перемогу на виборах.

"Якщо ж до влади прийдуть республіканці, це буде інша історія, під час якої спадковість курсу Сполучених Штатів буде під питанням. Тому зараз мова йтиме про тактичні питання. До них можна віднести економічні проблеми, з якими стикається Китай після запровадження з боку США низки санкцій проти виробників товарів подвійного призначення. Передусім, це стосується високих технологій, таких як заборона поставок напівпровідників. Ці санкції збиралися запровадити у жовтні, але після того, як стало відомо про візит міністра закордонних справ Китаю Ван і до Вашингтона, ці санкції одразу відтермінували", - зазначив експерт.

Кулик пояснив, що для Китаю це питання критично важливе, оскільки повною мірою власне імпортозаміщення напівпровідників для технології штучного інтелекту Китай не забезпечує. Крім того, відбувається вихід іноземних інвесторів і виробництв з Китаю.

"Криза накриває китайську економіку, люди звідти тікають, тому витік грошей теж не може не хвилювати китайців, оскільки трансфер технологій остаточно не завершився", - сказав директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Кулик також вважає, що ще одне питання, яке розглядатимуть Вашингтон і Пекін, це так звані локальні конфлікти.

"У розумінні обох країн такими є ситуація в Україні, на Близькому Сході, в М'янмі, Латинській Америці та Африці. Тобто сторони будуть шукати шляхи, щоб ситуація в цих війнах була контрольованою і не виходила за межі", - сказав Кулик.

За його словами, Китай бачить перспективу розширення своїх транспортних коридорів Великого Шовкового шляху через Близький Схід, і тому йому вигідна ситуація глобального розхитування і ослаблення колективного заходу у відносинах з глобальним Півднем, а також загострення протиріч з арабським світом.

"На думку Китаю, це варто підтримувати, але має бути межа, яка не загрожує їхнім транспортним коридорам. Тобто всі учасники, які воюють між собою, повинні бути потенційно готові прийняти китайські товари і китайський транспортний коридор. Якщо це, наприклад, М'янма, то там загострення внутрішньої громадянської війни. Китай незадоволений місцевою хунтою, а Сполучені Штати застосовують санкції не лише щодо хунти, а й прокитайських елементів, що також має хвилювати Китай. Якщо мова йде про Корейський півостров, відповідно, США хвилює, щоб Кім Чен Ин не психанув і не почав обстрілювати Південну Корею або не почав реальну підготовку до реваншу і захоплення Південної Кореї", - зазначив Кулик.

Хто такий Віталій Кулик?

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

При цьому експерт вважає, що найімовірніше не відбудеться різкий поворот у відносинах США і Китаю в бік поліпшення, але певне зниження напруги цілком можливо, тому що це в інтересах обох сторін.

"Чим кожна з них пожертвує – питання. Сполучені Штати можуть зажадати від Пекіна вплинути на свої сателіти (КНДР, М'янма та інші), щоб ті не постачали боєприпасів, наприклад, снарядів 120-155 мм, Росії. І на певний період часу Китай може на це піти. Натомість Китай може зажадати від США відмови від запровадження санкцій щодо напівпровідників, зняття або не запровадження санкційного режиму щодо певних чиновників", - припустив він.

Між США і КНР дуже багато протиріч економічного, військово-політичного характеру, які не вирішуються одномоментно і не можуть зважитися особистим діалогом двох президентів, вважає Кулик.

"Навпаки, є тенденція до загострення. Тому коли лідери двох країн зустрічаються, то це, в першу чергу, спроба промацати позицію один одного, готовність до зниження динаміки поглиблення цих протиріч. І коли одна зі сторін бачить відсутність майданчика для просування або те, що інша сторона слабка, це може спровокувати нове загострення (...) Отже, в нашій історії це може бути і розрядка, і, навпаки, загострення", - резюмував експерт.

Зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіна

Президент Китаю Сі Цзіньпін розпочав свій перший візит до США за останні шість років. У нього запланована зустріч з главою Білого дому Джо Байденом. Однією з головних тим дискусії двох лідерів стануть події в Україні.

Сі Цзіньпін востаннє відвідував США у 2017 році. Вранці в середу, 15 листопада, глава КНР повинен зустрітися з Джо Байденом в Сан-Франциско, а потім відвідати щорічний саміт форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

У Bloomberg зазначали, що нові військові переговори США і Китаю пріоритет для зустрічі Байдена і Сі. Ключовою темою переговорів між президентом США Джо Байденом і лідером КНР Сі Цзіньпіном стане відновлення військових зв'язків між двома країнами.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини США Сі Цзіньпін Джо Байден Віталій Кулик
Реклама

Головне за день

У Білому домі розповіли, що Байден скаже Сі Цзіньпіну про Україну

У Білому домі розповіли, що Байден скаже Сі Цзіньпіну про Україну

10:03 Світ
Окупанти обстрілюють будинки в Авдіївці, де люди рятуються від холоду

Окупанти обстрілюють будинки в Авдіївці, де люди рятуються від холоду

10:01 Україна
ЗСУ - про ситуацію на Херсонщині: вибиваємо війська РФ із лівого берега Дніпра

ЗСУ - про ситуацію на Херсонщині: вибиваємо війська РФ із лівого берега Дніпра

09:48 Україна
Всі головні новини

Останні новини

10:05

Гороскоп на завтра 16 листопада 2023: Водолію доведеться взяти в борг, а Раку не вдасться донести свої ідеї

10:03

У Білому домі розповіли, що Байден скаже Сі Цзіньпіну про Україну

10:01

Окупанти обстрілюють будинки в Авдіївці, де люди рятуються від холоду

09:48

ЗСУ - про ситуацію на Херсонщині: вибиваємо війська РФ із лівого берега Дніпра

09:44

Рішення очевидне: чому в Україні слід запровадити кілька рівнів тривогиПогляд

Байден не переконає Сі Цзіньпіна відмовитись від підтримки Росії - КуликБайден не переконає Сі Цзіньпіна відмовитись від підтримки Росії - Кулик
09:30

"Або розрядка, або загострення": експерт оцінив, до чого призведе зустріч лідерів США і КНР

09:20

Блиск без зусиль: як швидко очистити чашки від нальоту

09:15

Місячний календар 16 листопада 2023: останній день місячного циклу для виправлення робочих помилок

08:55

Росіяни вдарили ракетою по багатоповерхівці у Селидовому на Донеччині: є жертвиФото

Реклама
08:27

ЗСУ закріпилися на лівому березі Херсонщини: в ISW розкрили деталі

08:05

Сі Цзіньпін вперше за 6 років прибув з візитом до США: про що говоритиме з БайденомВідео

07:59

Росія готує загони для нових штурмів на Таврійському напрямку

07:41

РФ хоче перехопити ініціативу та наступає на кількох ділянках фронту - ISW

06:49

У США схвалили проєкт фінансування без допомоги Україні, щоб уникнути "шатдауну"

06:10

Як Україна готується до можливого посилення російських ракетних ударівПогляд

06:03

Яке свято завтра 16 листопада: день у світовій та українській історії, церкви

05:30

Росія змушує викрадених українських дітей плести маскувальні сітки - ЗМІ

05:00

Розбірки Пекіна з Вашингтоном: коли армія КНР буде готова відповісти США – прогноз

04:30

Ви поливали вазони неправильно: трюк з льодом, який не дозволить рослинам гнити

04:00

Військовий експерт пояснив, у чому буде винятковість F-16 для ЗСУ

Реклама
03:32

Гороскоп на грудень 2023 для Терезів: чим здивує перший місяць зимиВідео

03:00

Анна Кошмал здивувала фігурою в спідній білизні і догори дриґом

02:32

Картопля на пюре звариться в 2 рази швидше: хитрощі, якими користуються одиниці

01:40

Байден і Сі Цзіньпін на зустрічі спробують "погасити гарячу фазу" між країнами – Кулик

00:25

"У ворога є успіхи": журналіст розповів про жорсткі бої за Авдіївку

14 листопада, вівторок
23:37

Сергій Притула "наїхав" на кота Степана та назвав його уклоністом - що сталося

22:58

У окупантів втрати під Авдіївкою більші, ніж у Бахмуті - Зеленський

22:39

Юрій Горбунов емоційно висловився про хейтерів: "Хочеться побажати всім!"

22:36

"Різко стало погано": Мірзоян прямо розповів, від чого померла Ніна Матвієнко

22:28

Потрібно знайти "дивний" листочок за 8 секунд: лише одиниці впораються із завданням

21:49

Вривається буря за бурею: Україну накриває потужна магнітна буря

21:42

Чому не можна казати "льготи": є лише один правильний варіант цього слова

21:40

Найстрашніші дні: співачка Лоліта цинічно висловилася про початок вторгнення Росії в Україну

21:39

В Ізраїлі зробили гостре зауваження генсеку ООН Гутеррешу: підігравав терористам

21:17

Микита Добринін "засвітив" свою дівчину

21:03

Коли в Україні можуть підняти тарифи на світло і тепло: відповідь Міненерго

20:56

Павуків у вашому домі більше не буде: геніальний лайфхак із 2 інградієнтів

20:40

Онука Алли Пугачової оголосили в розшук судові пристави - росЗМІ

20:39

Увірветься шалений вітер: Україна буде "плавати", а місцями засипле снігом

20:33

Це буде проблемою для ворога: в ЗСУ назвали головне завдання на зимовий період

Реклама
20:23

Скандал з Фаріон отримав продовження: екс-нардепка поскаржилась ОП на військових

20:21

Були дозаправки мить у повітрі: у Повітряних силах розповіли, чому затягнулася повітряна тривога

20:06

В Україні не мобілізуватимуть ще одну групу людей: хто потрапив до списку

19:47

Найсильніший ритуал на здоров'я: мольфар сказав, як позбутися втомиВідео

19:46

3 роки в'язниці: стало відомо, скільки Остапу ступці хочуть дати за п'яну ДТП

19:42

Могли полювати конкретно на нього: ДБР розкрили деталі удару по 128 бригаді

19:34

Кішці потрібна термінова допомога, якщо вона робить одну дію

19:22

Дружина Цукерберга показала, як виглядав медіамагнат на першому побаченні з нею

19:10

Навіщо окупанти штурмують АвдіївкуПогляд

19:06

"Чіткий план перемоги": Єрмак вперше розповів про 2 головні цілі для Зеленського

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та город
Персони
Марк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новини
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти