Удар під дих для Сі Цзіньпіна: експерт розкрив наслідки ядерного шантажу Путіна

Путін продовжує ядерну риторику з шантажем цивілізованого світу. Експерт повідомив, які наслідки чекають на Кремль, а також про деталі союзу з Китаєм.

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Експерт розкрив наслідки ядерного шантажу Путіна / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, ua.depositphotos.com

Росія продовжує ядерний шантаж світу, незважаючи на чіткий ультиматум Сі Цзіньпіна на переговорах з Путіним. Експерт зазначає, що політики починають формувати новий світопорядок, який зупинить ядерні амбіції Кремля. Про це в інтерв'ю Главреду розповів екс-глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

Експерт зазначає, що під час візиту Сі Цзіньпіна до Москви було чітко заявлено, що Росія і Китай реформують свій військово-політичний союз, що не залишило Путіну можливості використовувати цей союз як прикриття.

"Хоча вони проводять навчання, у них є спільні інтереси, але фактично немає союзу. Але головна домовленість полягала в тому, що Росія і Китай не переміщують і, тим більше, не застосовують ядерну зброю для розв'язання будь-яких проблем, пов'язаних із війною та іншими геополітичними питаннями. Це було підтверджено нещодавно і в Пекіні, і Путін не міг цього заперечувати", - вказує Маломуж.

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Генерал розвідки також вказує на те, що навіть після першої зустрічі в Москві, коли угода була офіційно оголошена, Путін відновив ядерний шантаж і почав рух тактичної зброї до Білорусі.

"Для Сі Цзіньпіна це був удар під дих. Тому Китай готується до захисту на всі випадки життя, внаслідок чого навіть можливі сценарії протистояння з Росією. Тому замість 100 балістичних ракет тепер у нього 500. Однак якщо порівнювати з бойовим потенціалом США та РФ, які мають приблизно по 1600 ракет, Китай з його 500 ракетами теж можна вважати потужним членом ядерного клубу, бо цього вистачить, щоб знищити півпланети", - додає Маломуж.

Експерт зазначив, що шість років тому, у Вашингтоні було закрито міжнародний форум, на якому демонстрували фільм в онлайн-режимі з моделювання ядерної війни між США та Росією з демонстрацією можливих наслідків. Згідно з ним, наприкінці на Землі нічого не залишається - ядерні потенціали двох країн зносять усе.

"Цей фільм бачили всі лідери країн-членів ядерного клубу, включно з Путіним і Сі Цзіньпіном. І це стримувальний фактор для всіх, тому що всі хочуть вижити", - додає генерал Маломуж.

За його словами політики вже почали формування нової моделі світопорядку для того, аби поставити Росію на місце.

"Цю модель світу умовно можна назвати Гельсінкі-2, бо настав час вийти на нові правила, завершити війни згідно з принципами міжнародного права, а заодно встановити нові правила безпеки - повний контроль за ядерними засобами, встановлення діалогу між мусульманським і християнським світом. Цим шляхом зараз потрібно йти, бо це вихід із війни та глобальної конфронтації. І до цього прийдуть, бо ніхто не хоче загибелі народів", - резюмує Микола Маломуж.

Ядерні погрози Кремля

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін може завдати тактичного ядерного удару по Україні. Путіна можуть змусити піти на це. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов. Після цього тактичного удару Україні нададуть більше військової допомоги, ніж надається зараз.

Також, кандидат психологічних наук, профайлер Дмитро Попов не виключає, що російський диктатор Володимир Путін може застосувати ядерну зброю проти України. Однак, поки у нього є надія залишитися в живих, він не піде на цей крок.

У свою чергу, глава "Російської православної церкви" патріарх Кирило нафантазував, що ядерна зброя на теренах колишнього СРСР створювалась за невимовним "божим промислом" в обителі преподобного Серафима і дозволила країні-агресорці Росії залишитись "вільною та незалежною".

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