Лікувався отруйною жабою від похмілля: в РФ помер колишній топменеджер Лукойлу

Олександр Суботін помер - росЗМІ / Фото Mash

У Росії помер колишній топменеджер російського нафтового гіганта Лукойл - мільярдер Олександр Суботін. Він помер у Митищах після проведення "антипохмільного сеансу" з шаманами.

Як пише в Telegram видання Mash, шаман Магуа та його дружина приймали клієнтів у приватному будинку та пропонували лікування отруйною жабою. Клієнту надрізали шкіру і капали отруту. Після блювоти йому мало стати краще.

За даними видання, шаман практикував виклик духів, жертвопринесення звірів і купав клієнтів у крові.

Суботін давно знав сімейство Магуа і часто користувався їхніми послугами. Цього разу він прийшов до них лікувати похмілля. Джерела російського каналу Ren.tv стверджують, що Суботін кілька днів вживав алкоголь. У процесі "лікування" йому раптом стало зле — заболіло серце.

Шаман не викликав "швидку", дав потерпілому Корвалол і поклав спати.

"Серед окультної мішури російський мільярдер помер. Приїхавши в поліцію, шамани сказали, що з померлим просто дружили. Чи стало зле Олександру від отруйних жаб або від чогось іншого - незрозуміло, але скоро в цьому розбереться слідство", - йдеться у повідомленні.

Тіло Суботіна знайшла в кімнаті на цокольному поверсі подруга його дружини — він лежав на ліжку і поруч був флакон з Корвалолом.

Олександр Субботін обіймав посаду члена правління ТОВ Торговий дім Лукойл. Після роботи в Лукойлі Олександр Суботін став власником нової транспортної компанії (НТК).

До слова, це вже не перша смерть російських мільярдерів з початку вторгнення РФ в Україну. За інформацією телеграм-каналу GENERALL SVR, який часто зливає кремлівські таємниці, раптові смерті колишніх і нинішніх співробітників структур Газпрому, Газпромбанку і Новатек були ініційовані директором ФСБ Олександром Бортніковим і секретарем Ради безпеки Миколою Патрушевим після схвалення Путіна.

Як повідомляв Главред, в Ленінградській області знайшли тіло 61-річного Олександра Тюлякова - заступника генерального директора Єдиного розрахункового центру Газпрому з корпоративної безпеки. Він залишив передсмертну записку. Про смерть чиновника стало відомо 25 лютого.

В кінці березня в Нижньому Новгороді знайшли мертвим російського мільярдера Василя Мельникова та його сім'ю - дружину і двох маленьких синів. Всі загинули від ножових ран. Тіла були виявлені в їхній власній елітній квартирі.

У квітні стало відомо, що колишній віцепрезидент Газпромбанку Ігор Волобуєв переїхав в Україну, і тепер хоче зі зброєю в руках захищати українські землі від росіян. Чоловік народився в Охтирці на Сумщині. Каже, що пообіцяв собі: якщо війна прийде в його рідне місто, він піде захищати рідну землю.

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