Лавров заявив нову позицію про переговори з Україною

Лавров / pixabay, reuters

Росія не відмовляється від переговорів з Україною. Як заявив глави МЗС Росії Сергій Лавров в ході виступу на засіданні Генасамблеї ООН, начебто чим довше Київ буде відмовляється, тим важче буде домовлятися.

"Ми не відмовляємося від переговорів, але ті, хто відмовляються, повинні розуміти, що, чим довше вони відмовляються, тим важче, в кінцевому підсумку, буде домовлятися", - пригрозив Лавров.

При цьому Лавров зазначив, що не бачить спільних точок позиції з Україною в можливих переговорах.

Переговори України та Росії: що пропонують У Кремлі

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито готова вести "переговори" з президентом України Володимиром Зеленським про те, як Київ, мовляв, буде "виконувати" умови Кремля, які Москва "змінювати не має наміру". Російській владі все так же ввижається "реалізація" своїх окупаційних планів по захопленню українських територій.

Президент Володимир Зеленський раніше зробив заяву, згідно з якою Україна може піти на переговори з Росією. Однак для цього Москва повинна виконати умову Києва. Йдеться про виведення росіянами своїх окупаційних військ з українських територій.

Пізніше представник РФ при ООН в Женеві Геннадій Гатілов сказав, що Москва не хоче проводити переговори за участю президента Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським. Мовляв, немає такого переговорного майданчика. За його словами, Москва готується до затяжної війни.

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