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ЗСУ на півдні звільняють нові території, росіяни ведуть переговори про здачу в полон

12 вересня 2022, 09:56

ЗСУ просуваються на півдні і звільняють населені пункти.

полонені російські окупанти
Полонені російські окупанти / Андрій Білецький

В результаті успішного контрнаступу Збройних сил України на південному напрямку російські окупанти змушені починати переговори про здачу в полон.

"Намагаються вести переговори про умови того, як вони (окупанти – ред.) складуть зброю і перейдуть під егіду міжнародного гуманітарного права",-підкреслила керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі Каналу 24.

Вона уточнила, що офіцери цих підрозділів отримали завдання залишати позиції будь-яким способом.

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Гуменюк також розповіла, що ЗСУ просуваються на півдні і звільняють населені пункти. За її словами, українські захисники просунулися в глиб захоплених територій на кілька десятків кілометрів.

Раніше повідомлялося про те, що українська авіація знищила живу силу ворога, а підрозділи протиповітряної оборони "приземлили" російські літаки.

Зокрема, було знищено кілька російських літаків, збита ракета і вертоліт.

Нагадаємо, раніше українські військові знищили 80 росіян, 3 склади ворожих боєприпасів, військову техніку та озброєння загарбників на південному напрямку.

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