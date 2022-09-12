ЗСУ на півдні звільняють нові території, росіяни ведуть переговори про здачу в полон

ЗСУ просуваються на півдні і звільняють населені пункти.
В результаті успішного контрнаступу Збройних сил України на південному напрямку російські окупанти змушені починати переговори про здачу в полон.
"Намагаються вести переговори про умови того, як вони (окупанти – ред.) складуть зброю і перейдуть під егіду міжнародного гуманітарного права",-підкреслила керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі Каналу 24.
Вона уточнила, що офіцери цих підрозділів отримали завдання залишати позиції будь-яким способом.
Гуменюк також розповіла, що ЗСУ просуваються на півдні і звільняють населені пункти. За її словами, українські захисники просунулися в глиб захоплених територій на кілька десятків кілометрів.
Раніше повідомлялося про те, що українська авіація знищила живу силу ворога, а підрозділи протиповітряної оборони "приземлили" російські літаки.
Зокрема, було знищено кілька російських літаків, збита ракета і вертоліт.
Нагадаємо, раніше українські військові знищили 80 росіян, 3 склади ворожих боєприпасів, військову техніку та озброєння загарбників на південному напрямку.
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