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Лавров вибухнув цинічною заявою щодо територіальних поступок Україні

Андрій Ганчук
17 лютого 2025, 18:48
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Росія виступає проти участі Європи у перемовинах щодо України.
Лавров, Україна, Росія
Лавров "відкинув" територіальні поступки Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Головне із заяви Лаврова:

  • Росія проти територіальних поступок Україні
  • Росія не підтримує участь Європи у перемовинах щодо України

Міністр закордонних справ країни-окупанта Росії Сергій Лавров заявив, що Москва, мовляв, не збирається віддавати Україні захоплені території.

Як повідомляють пропагандисти РІА Новини, під час пресконференції за підсумками перемовин із главою МЗС Сербії Марко Джуричем він звинуватив Україну у військових злочинах.

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"Українські Збройні сили діють ще гірше, ніж гітлерівські вбивці. Подивіться, які звірства вони чинять на територіях, і ви хочете, щоб навіть думка якась була на перемовинах щодо врегулювання щодо того, що якимись територіями потрібно ще поступитися? Поступитися як, з людьми російськими чи без людей, з одними корисними копалинами?" - сказав так званий російський дипломат. Жодних доказів своїм словам він не навів.

Росія "проти" участі Європи у перемовинах щодо України

За словами глави МЗС РФ, він візьме участь в американсько-російських перемовинах в Ер-Ріяді, які відбудуться 18 лютого. При цьому Москва "проти" підключення до переговорного процесу Європи.

"Філософія європейців нікуди не поділася, тому я не знаю, що їм робити за столом перемовин. Якщо вони будуть ось так виціджувати якісь лукаві ідеї про заморожування конфлікту, а самі за звичаєм своїм, своєю мораллю і своїми звичками матимуть на увазі продовження війни, то навіщо їх туди запрошувати", - вигадав Сергій Лавров.

Територіальні поступки і завершення війни - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи юридично не визнає приналежність окупованих територій агресору Росії. За його словами, Київ може погодитися на угоду, яка передбачає умову повернення захоплених територій виключно дипломатією в обмін на вступ до НАТО.

Ймовірно, Україна не повернеться до кордонів 1991 року, вважає спецпредставник США із завершення російсько-української війни Кіт Келлог. Згідно з його заявою, Києву не обов'язково визнавати захоплені землі "територіями Росії".

Росія теж повинна буде піти на територіальні поступки, зазначив Кіт Келлог. Також Штати можуть вимагати від Кремля обмежень у застосуванні військ або скорочення чисельності російської армії.

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Хто такий Сергій Лавров?

Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи. З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

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