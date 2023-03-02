"Куди бігти треба?": під Москвою стався сильний вибух, росіяни влаштували істерику

Однак як заявила влада міста - на місце події вже вирушили рятувальники і представники поліції.

Вибух під Москвою / скріншот

Пізно ввечері, 2 березня, жителі російського міста Коломни чули потужний звук вибуху. Це місто розташоване в 90 кілометрах від столиці Росії.

Як пишуть у Telegram-каналах місцеві жителі, звук, дуже схожий на вибух, було чути близько 21:30 за місцевим часом.

На опублікованих в Telegram відео можна чути одиночний звук, схожий на вибух.

відео дня

Перелякані росіяни заявили, що його було чути у всіх районах містах і від нього в будинках тремтіли вікна.

Перелякані росіяни через вибух / скріншот

Росіяни не знають куди їм бігти / скріншот

Деякі росіяни пишуть питання, куди бігти, якщо вибухи повторюватися. Повідомляється, що незадовго до вибуху було чути свист.

Що саме сталося і звідки було чути звук - поки невідомо. Однак як заявила влада міста - на місце події вже вирушили рятувальники і представники поліції.

Ракетний терор росіян

Нещодавно представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські окупанти можуть змінити тактику і почати бити ракетами по інших об'єктах. Все через те, що вони не можуть занурити Україну в суцільну темряву.

"Світловий день стає довшим, а енергоспоживання менше. Ворог побачив, що цілі не досягнуті, тому, можливо, буде зменшення атак по об'єктах енергетичної інфраструктури", - сказав Ігнат.

Він переконаний, що росіяни можуть почати обстрілювати інші важливі об'єкти - транспортну інфраструктуру або гідротехнічні споруди. Зараз в України немає озброєння, яке може вберегти від ударів ворожими ракетами типу Х-22.

Крім того, загарбники можуть бити по Україні ще й дронами-камікадзе. Як зазначив Ігнат, у країни-агресора Росії немає проблем з постачанням дронів-камікадзе з Ірану. По-перше, вони з'єднані Каспійським морем, через яке можуть переправляти ударні безпілотники. По-друге, їх можуть доставляти по повітрю.

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