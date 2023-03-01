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РФ вдарила ракетами по Україні: потужні вибухи пролунали в Полтавській області

1 березня 2023, 21:17
Російська ракета вдарила по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури.
російська ракета, російські військові
РФ вдарила ракетою по Україні / Колаж фото Міноборони РФ, з відкритих джерел

Російські окупанти ввечері 1 березня вирішили влаштувати українцям терор. Майже вся Україна відразу "почервоніла" через повітряну тривогу.

Вибухи лунали у Сумах та області. Пізніше виявилося, що там спрацювала українська система протиповітряної оборони.

РФ випустила ракети у напрямку Полтавської області. Згодом вибухи пролунали і там, проте це вже була не ППО, а "прильоти".

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Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін підтвердив це і заявив, що ворог вдарив по Кременчуцькому району.

"Ворог завдав ракетного удару по цивільній та критичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі. Інформація про жертви і руйнування уточнюється", - написав Лунін.

Ракетний терор росіян

Нещодавно речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські окупанти можуть змінити тактику та почати бити ракетами по інших об'єктах. Все через те, що вони не можуть занурити Україну у суцільну темряву.

"Світловий день стає довшим, а енергоспоживання меншим. Ворог побачив, що цілі не досягнуто, тому, можливо, буде зменшення атак по об'єктах енергетичної інфраструктури", - сказав Ігнат.

Він переконаний, що росіяни можуть почати обстрілювати інші важливі об'єкти - транспортну інфраструктуру або гідротехнічні споруди. Нині в України немає озброєння, яке може вберегти від ударів ворожими ракетами типу Х-22.

Окрім того, загарбники можуть бити по Україні ще й дронами-камікадзе. Як зазначив Ігнат, у країни-агресора Росії немає проблем з постачанням дронів-камікадзе з Ірану. По-перше, вони з'єднані Каспійським морем, через яке можуть переправляти ударні безпілотники. По-друге, їх можуть доставляти повітрям.

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