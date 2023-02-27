Вночі у низці областей оголосили тривогу та пролунали вибухи: що відомо на цей час

Над Київською областю були виявлені ворожі повітряні цілі, працювали сили ППО.

Вночі РФ атакувала Україну дронами-камікадзе Шахед / pixabay.com, Telegram

У ніч на понеділок, 27 лютого, в Києві, в Чернігівській та Полтавській областях України оголосили повітряну тривогу. Російські окупанти запустили дрони, пролунали вибухи, працювала система ППО.

Тривога була оголошена також в частині Дніпропетровської та Кіровоградської областей та поширилася на Житомирську, Дніпропетровську, Харківську та Донецьку.

Пізніше в Київській ОВА повідомили, що над регіоном виявлено ворожі повітряні цілі, працює ППО.

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Глава Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що ППО працює у Броварському та Бориспільському районах Київської області.

Голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус повідомив, що область атакують "Шахеди", ППО успішно працює.

"В області "Шахеди". Не нехтуйте безпекою. Є успішна робота ППО", - написав він.

У Хмельницькому під час повітряної тривоги пролунали три вибухи, повідомив у Telegram голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. Жителів міста закликали залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Близько опівночі оперативне командування Північ повідомило у Telegram, що сили протиповітряної оборони збили над Чернігівською областю три безпілотники-камікадзе типу "Шахед". Пізніше оперативне командування повідомило про знищення ще двох безпілотників.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що вночі, з 23.00 і до ранку, російські окупанти застосували по території України 14 БПЛА типу "Shahed". За попередніми даними, 11 дронів збили українські захисники.

Унаслідок атаки дронами у Хмельницькому одна людина загинула, четверо - поранено. Цього разу ворог використав БПЛА. Пошкоджено низку будівель. Триває гасіння пожеж. Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

Як повідомляв Главред, британська розвідка повідомляла, що Росія, ймовірно, вичерпала запаси іранських безпілотників, оскільки їхні запуски практично припинилися. Приблизно з 15 лютого 2023 року не надходило жодних повідомлень про використання іранських безпілотних літальних апаратів на території України.

Нагадаємо, вночі 16 лютого по всій території України була оголошена масштабна повітряна тривога. У низці міст України було чутно вибухи. Офіційно відомо, що в Полтавській області відпрацювала ППО, а у Львівській - є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

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