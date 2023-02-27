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Вночі у низці областей оголосили тривогу та пролунали вибухи: що відомо на цей час

27 лютого 2023, 06:45
Над Київською областю були виявлені ворожі повітряні цілі, працювали сили ППО.
Дим, дрони-камікадзе Шахед
Вночі РФ атакувала Україну дронами-камікадзе Шахед / pixabay.com, Telegram

У ніч на понеділок, 27 лютого, в Києві, в Чернігівській та Полтавській областях України оголосили повітряну тривогу. Російські окупанти запустили дрони, пролунали вибухи, працювала система ППО.

Тривога була оголошена також в частині Дніпропетровської та Кіровоградської областей та поширилася на Житомирську, Дніпропетровську, Харківську та Донецьку.

Пізніше в Київській ОВА повідомили, що над регіоном виявлено ворожі повітряні цілі, працює ППО.

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Глава Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що ППО працює у Броварському та Бориспільському районах Київської області.

Голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус повідомив, що область атакують "Шахеди", ППО успішно працює.

"В області "Шахеди". Не нехтуйте безпекою. Є успішна робота ППО", - написав він.

У Хмельницькому під час повітряної тривоги пролунали три вибухи, повідомив у Telegram голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. Жителів міста закликали залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Вночі у низці областей оголосили тривогу та пролунали вибухи: що відомо на цей час

Близько опівночі оперативне командування Північ повідомило у Telegram, що сили протиповітряної оборони збили над Чернігівською областю три безпілотники-камікадзе типу "Шахед". Пізніше оперативне командування повідомило про знищення ще двох безпілотників.

Вночі у низці областей оголосили тривогу та пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Генштабі ЗСУ повідомили, що вночі, з 23.00 і до ранку, російські окупанти застосували по території України 14 БПЛА типу "Shahed". За попередніми даними, 11 дронів збили українські захисники.

Унаслідок атаки дронами у Хмельницькому одна людина загинула, четверо - поранено. Цього разу ворог використав БПЛА. Пошкоджено низку будівель. Триває гасіння пожеж. Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

Вночі у низці областей оголосили тривогу та пролунали вибухи: що відомо на цей час

Як повідомляв Главред, британська розвідка повідомляла, що Росія, ймовірно, вичерпала запаси іранських безпілотників, оскільки їхні запуски практично припинилися. Приблизно з 15 лютого 2023 року не надходило жодних повідомлень про використання іранських безпілотних літальних апаратів на території України.

Нагадаємо, вночі 16 лютого по всій території України була оголошена масштабна повітряна тривога. У низці міст України було чутно вибухи. Офіційно відомо, що в Полтавській області відпрацювала ППО, а у Львівській - є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

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