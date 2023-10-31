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Хто буде президентом РФ: у Мережі дізналися про грандіозні перестановки в Кремлі

Анна Ярославська
31 жовтня 2023, 09:57
30 жовтня нібито "відбулися "оглядини" двійника покійного президента Володимира Путіна представницьким складом постійних членів Ради безпеки РФ".
Путін, Патрушев, Кремль
Президентом можливо буде і не Путін / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот, Радбез РФ

Після заяви про нібито смерть російського диктатора Володимира Путіна Telegram-канал Генерал СВР пише про те, що зараз відбувається в Кремлі та заявляє, що там нібито готуються до грандіозних перестановок.

Канал стверджує, що 30 жовтня нібито "відбулися "оглядини" двійника покійного президента Росії Володимира Путіна представницьким складом постійних членів Ради безпеки РФ".

"Дублер вже проводив подібні наради, але це було за життя Путіна, а зараз Микола Патрушев влаштував своєрідне прийняття дублера в образі президента всіма, хто має відношення до першого і, частково, другого кола осіб близьких до "президента", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що секретар Радбезу РФ Микола Патрушев вважає, що всі присутні на нарадах "визнають дублера "президентом" і готові приймати нові правила гри".

"А гра затівається грандіозна", - зазначає Генерал СВР.

Нібито почалося обговорення дійсно великого транзиту і перегляду сфер впливу.

"По-перше, Патрушев готується поміняти уряд, і викинути звідти всіх зайвих, роздавши місця тим, хто зараз об'єднався навколо нього. Це буде піднесено як: "президент переймається через реформи та готує нову команду, якій цілком довіряє", - повідомляють на каналі.

"По-друге, вирішується питання з майбутнім президентом. І далеко не факт, що це буде "Путін" у вигляді дублера. Зараз активно обговорюється питання: "Якщо Євросоюз і низка країн все одно не визнають наступний термін "Путіна", то може має сенс провести наступника і зняти всі питання з двійником", - додали на каналі.

Генерал СВР додає, що "оточення" президента "вже не сильно хвилюється і навіть вважає смерть Путіна початком чогось нового і хорошого".

"Багато хто втомився від постійно тяжкої теми війни та санкцій, заговорили про можливість переговорів про мир, але, звичайно, на "вигідних" умовах, які поки і сформулювати не можуть", - резюмували на каналі.

Варто додати, що Telegram-канал "Генерал СВР" веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки РФ, ім'я якого не розкривають. За деякими даними, до каналу відноситься російський політолог Валерій Соловей. У зв'язку з цим він проводив обшуки. РосЗМІ писали, що Соловей проводив прямі ефіри з якимось Віктором Михайловичем, якого той називав адміністратором каналу і колишнім генералом СЗР.

Хвороба і "смерть" Путіна

23 жовтня Telegram-канал Генерал СВР писав, що у Путіна ввечері 22 жовтня стався серйозний напад - кремлівський диктатор мало не помер, проте медикам вдалося його відкачати. За даними каналу, до Путіна терміново викликали медиків. Лікарі провели реанімацію. У президента РФ нібито була зупинка серця.

Увечері 26 жовтня Генерал СВР повідомив, що Путін нібито "помер" внаслідок зупинки серця у резиденції на Валдаї, а в Росії "починається переворот".

Після того як з'явилася інформація про смерть російського диктатора Володимира Путіна, Мережа вибухнула мемами.

На тлі чуток про смерть російського диктатора Володимира Путіна західні ЗМІ пишуть про те, хто міг би стати наступником президента РФ. Можливі варіанти описало видання The Independent.

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