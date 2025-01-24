Кремль буде змушений вступити в переговори: експерт назвав умову

Багато залежить від зовнішніх чинників і внутрішньої ситуації в Росії.

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Експерт назвав, як примусити РФ до перемовин / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Що сказав Кулик:

Путін піде на поступки, якщо зіткнеться з ембарго, зниженням цін на нафту та кризовими явищами для армії

Якщо адміністрація Трампа проявить ініціативу, Кремль буде змушений вступити в переговори

Росія братиме на себе серйозні зобов’язання, коли відчує власну слабкість

Напередодні в Кремлі прокоментували тези Трампа щодо переговорів. Так, речник Путіна Дмитро Пєсков підкреслив, що Москва не побачила "нічого нового" у словах президента Сполучених Штатів. Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик в інтервʼю Главреду відповів, яким чином може відповісти Росія.

На думку експерта, все залежить від того, наскільки Росія спроможна далі вести бойові дії.

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"Якщо вона зіткнеться зі справжнім ембарго, зниженням цін на нафту та кризовими явищами, які позначаться на її можливостях виробляти військову техніку й фінансувати війну, вона може піти на ситуативні поступки. Це може проявлятися у затягуванні переговорів, застосуванні обманних маневрів або зниженні інтенсивності бойових дій", - заявив Кулик.

Водночас, якщо проаналізувати інший бік ситуації, стає зрозуміло, що Росія не припинить бойові дії, якщо відчує, що має достатній запас міцності. Кремль продовжить демонструвати начебто готовність до переговорів, однак такі дії можуть виявитися звичайнісінькою імітацією. Практичного результату вони не матимуть.

Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

"Не думаю, що Росія повністю ігноруватиме переговорний процес або відмовиться брати в ньому участь. Можливо, спершу вона уникатиме цього, але якщо адміністрація Трампа проявить ініціативу, Кремль буде змушений вступити в переговори. Проте це не означає, що Росія братиме на себе якісь серйозні зобов’язання чи реально виконуватиме їх. Це станеться лише тоді, коли вона відчує власну слабкість", - каже експерт.

Віталій Кулик висуває твердження, що в Путіна якогось часового лагу немає.

Версії експертів різняться: поки одні говорять про пів року, інші — про рік або кілька місяців, залежно від того, чи покаже Трамп здатність впливати на ситуацію.

"Останні переговори Трампа і Рубіо показують, що США активізувалися у цьому напрямку. І це не матиме нічого доброго для Росії, тому що Штати прагнуть створити спільну лінію поведінки з країнами-експортерами нафти. Показовим є і те, що саудівці не приїхали на саміт БРІКС. Отже, багато залежить від зовнішніх чинників і внутрішньої ситуації в Росії", - резюмував Кулик.

Переговори Трампа та Путіна - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимр Путін хоче якнайшвидшої зустрічі із Трампом для переговорів. Москва нібито чекає на "сигнали" від Вашингтона, заявив речник Пєсков.

Окрім цього, балакуча голова Кремля прокоментував заяви про ультиматум Трампа. Пєсков не погодився із заявою Трампа про "допоміжну" роль Радянського Союзу у Другій світовій війні, але сказав, що Москву, мовляв, така позиція Трампа не здивувала.

Водночас, за версією видання WSJ, ультиматум Трампа не вразив Путіна. Ба більше, журналісти висунули думку, що він може зіграти на руку Кремлю.

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Хто такий Віталій Кулик? Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

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