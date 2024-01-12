Кремль планує нову війну в Європі: розкрито несподіваний сценарій і терміни

Росія спробує провести нову провокацію, не виключає Сергій Бульба.

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Сергій Бульба попередив про небезпеку нової війни / Колаж: Главред, Фото: svoboda.org, міноборони РБ

Кремль планує організувати провокацію з нападом білоруських сил на Литву для того, щоб дізнатися, які алгоритми застосує НАТО у відповідь, заявив колишній військовий офіцер, політик і громадський діяч, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Білорусь 2.0. Робимо разам " Сергій Бульба.

"Цю ситуацію відстежують всі. По-перше, Литва, передчуваючи можливі події, взялася за чистку громадян Білорусі та Росії (особливо тих, хто має офіцерську освіту), які перебувають на території Литви і мають тимчасову посвідку на проживання", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт зазначає, що росіян і білорусів перевіряють і максимально намагаються видавити з Литви.

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"По-друге, нагадаю, концепція НАТО щодо країн Балтії була: "Раптом що - ми вас потім визволимо". Тобто ніхто не збирався відразу їх захищати. І коли в Німеччині прийняли рішення про переміщення однієї зі своїх бригад на територію Литви, це теж було схоже на застереження того, що Путін зважиться на подібний експеримент", - не виключає він.

Співрозмовник каже, що у складі німецької бригади буде 22 танкових батальйони, проте переміщення німецьких військ до Литви почнеться тільки ближче до літа 2024 року і завершиться аж у 2027 році.

"Саме тому я вважаю, що Росія спробує провести цю провокацію в другій половині 2024 року. Це потрібно Путіну, щоб побачити, як відреагує Європа, НАТО і весь світ. Адже Росія, як ми бачимо, не збирається зупинятися – вона вже перевела свою економіку на військові рейки. Це і організація нових підприємств ВПК, модернізація старих, причому старі зараз намагаються перевести на цілодобовий режим роботи", - додав Бульба.

Хто такий Сергій Бульба Сергій Бульба (Числов) (15 квітня 1967, Мінськ, БРСР) - білоруський політичний діяч, підприємець, пише Вікіпедія. Колишній військовий офіцер, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Беларусь 2.0. Робім разам", учасник "Мінської весни".

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