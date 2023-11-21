'Зрада' для росіян: Путін після виборів готує несподіване рішення - експерт

Після "президентських виборів" у Росії, Путін може розпочати повну мобілізацію. У період виборчої кампанії, Кремль утримується від обговорення цієї теми.

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Путін після виборів готує несподіване рішення - експерт / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Колишній працівник СБУ Іван Ступак повідомив про те, що мобілізаційні заходи вже тривають у Росії, проте навіть самі росіяни розуміють, що після виборів вони можуть набути масштабного характеру. Про це він заявив в ефірі "24 каналу".

"Дійсно після березня 2024 року, можливо, мобілізація отримає нове прискорення. Навіть росіяни у пабліках пишуть: "Нас кинуть". На обіцянки, що мобілізації не буде, наплюють", – сказав він.

Незалежно від обставин, ЗСУ повинні бути готовими до прибуття великої кількості мобілізованих росіян на фронт. Навіть недостатньо підготовлені окупанти можуть адаптуватися, тому українським захисникам необхідно мати велику кількість різних видів озброєнь, зокрема, касетних боєприпасів та FPV-дронів.

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Іван Ступак вказав, що Кремль буде намагатися знайти значні фінансові ресурси, тискатиме на підприємців, вимагатиме величезних податків та конфіскатуватиме бізнес для досягнення цієї мети.

"Вони будуть тиснути на бізнес. Бізнес повинен буде платити податки наперед. На когось будуть дораховувати податки. Можливо, будуть забирати бізнес у тих, хто не сплатив податки і робити перерозподіл. Такі процеси, найімовірніше, будуть", – припустив ексспівробітник СБУ.

Російські еліти виявляють незадоволення тим, що відбувається, і вигадують схеми повернення до часів до 2014 року, коли вони могли вільно розпоряджатися своїми фінансами у країнах Заходу. Однак вони відчувають великий страх виступати проти Путіна, бо за такий крок Кремль може конфісковувати їхні бізнеси або навіть вжити різких заходів, включаючи фізичний вплив.

Хто такий Іван Ступак Іван Ступак – асоційований експерт програми реформування правоохоронної та судової систем, засновник та керівник ТОВ "Агентство безпеки 1901" (м. Київ), консультант комітету ВР України з питань національної безпеки та оборони, пише Український інститут майбутнього.

Вибори в Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, секретар Ради національної безпеки та оборони України, Олексій Данілов зазначив, що у України є 4 місяці на підготовку до повного розгортання військового потенціалу Російської Федерації, що планується після президентських виборів у РФ.

Терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) оголосив свій намір балотуватися на пост президента Російської Федерації на виборах 2024 року. Він закликав своїх прихильників забезпечити успішну реалізацію його передвиборчої кампанії.

Представник Кремля Дмитро Пєсков висловив думку, що "майбутній лідер" Росії повинен продовжувати "досягнення Путіна" і мати аналогічні риси. За його очікуваннями, на наступних так званих президентських виборах знову "здобуде перемогу" той же самий Путін.

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