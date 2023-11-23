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У Кремлі стурбовані виборами Путіна в Росії: аналітики ISW назвали загрозу

Андрій Ганчук
23 листопада 2023, 09:31
Влада в Росії намагається заспокоїти групи, які критикують рішення директора Кремля Володимира Путіна, вважають аналітики Інституту вивчення війни.
Путін, Росія
У Путіна бояться протестів родичів мобілізованих - ISW / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

У Кремлі стурбовані результатом так званих президентських виборів у країні-агресорі Росії в 2024 році. Там вважають, що, незважаючи на підтримку Володимира Путіна з боку росіян, є загроза з боку родичів мобілізованих, які можуть протестувати. Російська влада намагається заспокоїти тих, хто проти рішень Путіна. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що в Кремлі не сумніваються в підтримці Путіна серед росіян, але стурбовані позицією родичів мобілізованих, яких вважають загрозою для російської влади.

Аналітики акцентували увагу на заяві очільниці ЦВК РФ Елли Памфілової, яка раніше сказала, що деякі російські громадяни, мовляв, хочуть дискредитувати президентські "вибори" 2024 року.

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"Кремль вважає родичів мобілізованих соціальною групою, яка може представляти одну з найбільших загроз для початку поки що неоголошеної президентської кампанії Путіна", - зазначили експерти.

Крім того, російські видання Верстка повідомило, що Кремль доручив регіонам зупинити протести родичів мобілізованих і дав грошей регіональнійвладі.

Також, як стверджують аналітики, Кремль може бути стурбований і підтримкою Путіна серед тих, хто воює проти України. Значна частина учасників війни має ультранаціоналістичні погляди, виступає за загальну мобілізацію і продовження війни.

На думку експертів, Кремль, ймовірно, хоче, щоб Путін отримав ще більше голосів на виборах. Тому російська влада намагається заспокоїти групи, які критикують главу РФ.

Вибори Путіна в Росії

17 березня 2024 року в країні-агресорі Росії мають відбутися вибори президента. Пост глави держави з 2000 року (з перервою на термін Медведєва в період з 2008 по 2012 рік) займає Володимир Путін.

За даними німецького інформаційного агентства Reuters, Путін зібрався йти на новий 6-річний термін. Поки що офіційно він цього не оголошував.

Рупор Кремля Дмитро Пєсков висловив упевненість в тому, що Путін в черговий раз "переобереться" на пост президента РФ. При цьому Пєсков також додав, що сам Путін поки що не заявляв про намір балотуватися.

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Кремль Володимир Путін Вибори президента Росії-2024
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