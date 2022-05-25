УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Кремль - на півдорозі, щоби визнати владу України "шанованими партнерами": Гіркін розкрив провал РФ

25 травня 2022, 07:11

Так звана спецоперація була спрямована на повне переформатування кордонів України та повинна була завершитися до 24 травня, визнав Ігор Гіркін.

Ігор Стрєлков
Ігор Стрєлков розповів про провал Кремля / скріншот

Війна Росії в Україні повністю провалилася, і Кремль перебуває на півдорозі, щоб визнати президента Володимира Зеленського та уряд України. Про це заявив один з колишніх ватажків терористів "ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін).

Терорист розповів, що, за задумом РФ, 24 травня 2022 року мала завершитися так звана спецоперація. Вона була спрямована на повне переформатування кордонів України, а також проведення в її рамках "денацифікації" та "демілітаризації". Замість цього через три місяці риторика Кремля змінилася до "захисту Луганської та Донецької народних республік".

"Що ми маємо зараз? Кудись зникла демілітаризація, кудись зникла денацифікація України. Їх немає. Натомість зараз на перший план виліз захист "ДНР", "ЛНР" як основна мета проведення спецоперації", - сказав він.

Гіркін вважає, що офіційна Москва перебуває на півдорозі, щоби визнати президента України Володимира Зеленського та його команду "шанованими київськими партнерами". Однак цього, переконаний Гіркін, не відбудеться.

"Тому що ще півдороги назустріч повинні пройти "шановні київські партнери". А вони не збираються. Вони збираються воювати. Більш того, збираються воювати не на словах, як наші "великі" кремлівські політики, а роблять всі зусилля для цього, заручившись потужною і реальною підтримкою своїх західних партнерів", – підкреслив він.

Як повідомляв Главред, раніше Гіркин говорив, що російська армія повторить в Україні ганебний шлях, який пройшов окупаційний корпус Робітничо-Селянської Червоної Армії під час загарбницької радянсько-фінської війни 1939-1940 років.

Інші новини:

ДНР новини Росії війна в Україні ЛНР Ігор Гиркин війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

08:30

Гороскоп на сьогодні, 25 травня 2022: Терезам - сумнівні пропозиції, Водоліям - здійснення мрії

08:20

Боєць ЗСУ у свій день народження збив ворожий безпілотник на передовій

08:17

Потужні натовські САУ Caesar б'ють рашистів на фронті: фото, що вражаютьФотоВідео

07:56

Гороскоп Таро на червень: Овнам - гроші, Тельцям - виконання бажання, Близнюкам - цінний подарунокВідео

07:48

Віспа мавп може проникнути в Україну: хто потрапить під удар і як уберегтися

Реклама
07:46

РФ провела таємну спецоперацію на затонулому крейсері Москва - розвідкаВідео

07:29

РФ штурмує Сєвєродонецьк і Лиман: ЗСУ відбили атаки на двох напрямках, у ворога втратиВідео

07:11

Кремль - на півдорозі, щоби визнати владу України "шанованими партнерами": Гіркін розкрив провал РФ

06:39

Брудна гра Німеччини і Франції щодо України: як німці та французи стали обслугою ПутінаПогляд

06:28

Вранці в Запоріжжі прогриміла серія потужних вибухів: перші подробиці ракетного ударуВідео

05:43

Від вбивств до депортації: путінські окупанти продовжують справу Сталіна - В'ятровичВідео

05:40

Путін очікував, що Зеленський здасть Крим та Донбас: Маломуж назвав сценарії атаки Росії на УкраїнуВідео

05:10

НАТО може оголосити Одещину закритою зоною: українське зерно є важелем впливу на Захід – експертВідео

04:38

Не гірше від магазинного: як швидко та легко зробити якісний пральний порошок вдома

04:28

Найсмачніший заливний пиріг з ідеальною начинкою: секретний рецепт за 15 хвилинВідео

04:11

Зірка Вартових Галактики і старша донька Шварценеггера знову стали батьками

04:10

Спеки не буде: у червні Україну атакують небезпечні стихійні явищаВідео

03:40

Залишки від мила можна застосувати з користю: 4 практичні лайфхаки

03:39

Гаряча Демі Роуз в чуттєвому образі показала бюст 6 розміру

03:08

Путініст Тарзан в істериці пригрозив американцям через розширення НАТО

Реклама
02:58

Анна Трінчер в купальнику похвалилася "новими" соковитими грудьми

02:37

Заговорять зуби будь-кому: 4 знака зодіаку з неперевершеним даром переконання

02:35

Гороскоп на літо 2022: 5 знаків зодіаку чекають неймовірні зміни

02:26

Іванка Трамп зустрілася з українськими біженцями в Польщі

02:02

Експолковник британської армії розповів, чому російські окупанти регулярно терплять невдачі

01:32

Час завалювання трупами минув: експерт пояснив, чому Росії ніким і нічим воювати в Україні

01:09

Путін готовий на будь-які звірства: Україні загрожує нова Буча і Маріуполь - історикВідео

00:51

Прикмети на 25 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:30

Ксенія Мішина розповіла, про що почала спілкуватися з Олександром Еллертом під час війни

24 травня, вівторок
23:56

З сімох людей вижили лише двоє: матір з дитиною викинуло з авто після обстрілу окупантівВідео

23:48

"Ми ледь-ледь вигрібаємо там": Арестович розповів про новий котел на сході УкраїниВідео

23:43

Зеленський вказав на головну помилку Росії у війні проти України

23:43

Підтримка України у війні проти РФ: експерт пояснив інтерес ВашингтонаВідео

23:31

Леоніда Агутіна викрили в зрадах Анжеліці Варум

23:23

"Краще б не приїжджав!": Тоня Матвієнко зустрілася з коханим у Німеччині і прокоментувала розлучення

23:20

У Росії розганяють фейк щодо причетності України до створення віспи мавп

23:14

Учасника " Що? Де? Коли?"заарештували за "реабілітацію нацизму"

22:50

Лідер Kalush Orchestr зізнався, чи знали організатори Євробачення заздалегідь про МаріупольВідео

22:40

Андрій Хливнюк поїхав на схід України, де ведуться найзапекліші бої

22:22

Звірства на Київщині: чи розбирали рашисти пральні машини на деталі для танків

Реклама
22:00

Скільки ракет залишилося у Росії: військовий експерт дав відповідьВідео

21:58

Знищують все навколо: Севєродонецьк перетворюється на руїни, ситуація погіршується

21:39

РФ готується до затяжної війни і шукає нові точки для ракетних ударів – МіноборониВідео

21:30

Рашисти пробують відновити наступ - Генштаб

21:18

У Зеленського назвали дві можливі причини для розблокування переговорів з РФВідео

21:10

Катя Осадча показала, як виглядала в перший день війни: "Ми всі травмовані на все життя"

20:50

У всіх населених пунктах Київщини завершені роботи з розподілу газу – Тимошенко

20:28

Потужні грози і сильна злива: в Україну увірветься різке похолоданняВідео

20:27

Експерт пояснив, чи наважиться Путін на ядерний удар по Україні або країнам НАТО

20:16

Хочуть прорватися до низки міст і зайняти Луганщину: окупанти масово наступають на Донбасі – ГенштабВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти