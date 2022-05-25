Кремль - на півдорозі, щоби визнати владу України "шанованими партнерами": Гіркін розкрив провал РФ

Ігор Стрєлков розповів про провал Кремля / скріншот

Війна Росії в Україні повністю провалилася, і Кремль перебуває на півдорозі, щоб визнати президента Володимира Зеленського та уряд України. Про це заявив один з колишніх ватажків терористів "ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін).

Терорист розповів, що, за задумом РФ, 24 травня 2022 року мала завершитися так звана спецоперація. Вона була спрямована на повне переформатування кордонів України, а також проведення в її рамках "денацифікації" та "демілітаризації". Замість цього через три місяці риторика Кремля змінилася до "захисту Луганської та Донецької народних республік".

"Що ми маємо зараз? Кудись зникла демілітаризація, кудись зникла денацифікація України. Їх немає. Натомість зараз на перший план виліз захист "ДНР", "ЛНР" як основна мета проведення спецоперації", - сказав він.

Гіркін вважає, що офіційна Москва перебуває на півдорозі, щоби визнати президента України Володимира Зеленського та його команду "шанованими київськими партнерами". Однак цього, переконаний Гіркін, не відбудеться.

"Тому що ще півдороги назустріч повинні пройти "шановні київські партнери". А вони не збираються. Вони збираються воювати. Більш того, збираються воювати не на словах, як наші "великі" кремлівські політики, а роблять всі зусилля для цього, заручившись потужною і реальною підтримкою своїх західних партнерів", – підкреслив він.

Як повідомляв Главред, раніше Гіркин говорив, що російська армія повторить в Україні ганебний шлях, який пройшов окупаційний корпус Робітничо-Селянської Червоної Армії під час загарбницької радянсько-фінської війни 1939-1940 років.

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