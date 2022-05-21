"Нам цю важку війну не виграти": Гіркін біснується через вищого військового керівництва РФ

Гіркін біснується через вищого військового керівництва РФ / скріншот

Колишній ватажок терористів так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що з нинішнім військовим керівництвом Росія не виграє війну проти України.

У образливих філософствуваннях про те, що відбувається в Україні він заявив, що сьогодні на вищому рівні в Росії нічого не розуміють.

Також він вважає, що перший етап так званої "спецоперації" Росії в Україні з тріском провалився, а військове керівництво попри це досі на своїх місцях і продовжують керувати.

"І з таким "супер-талановитим" керівництвом нам цю важку війну - не виграти", - озвучив свій умовивід Гіркін.

читайте також"Стратегічний глухий кут": Гіркін закотив істерику через величезні втрати рашистів на ДонбасіРаніше він вже неодноразово критикував російську "верхівку".

Гіркін звернувся до російського диктатора Володимира Путіна через провал армії РФ на війні з Україною. Він вимагає від господаря Кремля показати голову того, через кого Росія зазнала краху.

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