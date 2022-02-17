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Питання визнання Москвою "ЛДНР": у Кремлі розкрили деталі діалогу Путіна та Макрона

17 лютого 2022, 13:30

Путін не казав Макрону, що Кремль не візьме до уваги ініціативу Держдуми про визнання "ЛДНР", сказав Дмитро Пєсков.

Путін і Макрон
Путін заявив Макрону, що ініціатива щодо "ЛДНР" в Думі не є законопроектом - Пєсков / Reuters

Російський президент Володимир Путін під час перемовин з главою Франції Еммануелем Макроном не казав йому, що Москва не звертатиме уваги на заклик Держдуми щодо визнання Москвою "ЛДНР". Він сказав, що така ініціатива є ідеєю партії КПРФ, а відповідного законопроекту немає. Про це заявив прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков.

Як повідомляє РИА Новости, Пєсков розповів про те, що Путін у розмові з Макроном назвав ініціативу з Держдуми про офіційне визнання Росією "ЛДНР" пропозицією фракції КПРФ. Однак не казав, що Кремль не зверне уваги на таку ідею, а тільки уточнив, що це не законопроект.

читайте такожЩо дає Москві визнання "ЛДНР""Путін: у нас немає законопроекту, жодного законопроекту немає, це є ініціатива Компартії, Комуністичної партії РФ. Це їхня ініціатива, і вона основною правлячою партією - "Єдиною Росією" - не підтримана, але ініціатива така є", - процитував Путіна спікер Кремля.

Також він підкреслив, що розмова Путіна та Макрона відбулася ще до того, як відбулося голосування в Держдумі.

Плани у Росії про визнання Москвою "ЛДНР"

Державна Дума Росії 15 лютого підтримала ініційовану КПРФ постанову про звернення до президента Володимира Путіна із закликом визнати "ДНР" та "ЛНР" на окупованому Донбасі в якості "суверенних держав". Документ підтримав 351 парламентарій.

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Верховна Рада офіційно звернулася до світу з проханням не визнавати так звану "незалежність" російських окупаційних адміністрацій "ЛДНР", які здійснюють контроль над окремими районами Донецької та Луганської областей України.

За підсумками перемовин з канцлером ФРН Олафом Шольцем російський президент Володимир Путін, коментуючи ситуацію зі зверненням Держдуми щодо "ЛДНР", сказав, що Росія готова до вирішення збройної конфронтації на Донбасі на базі Мінських угод.

Представник Києва в ТКГ щодо Донбасу Сергій Гармаш вважає, що Росія не піде на визнання "ЛДНР". Маневр Москви спрямовано на чинення тиску на Україну і Захід для запуску Мінських угод за російським сценарієм. Як вважає перемовник, Путін може підписати указ щодо "ДНР" та "ЛНР" тільки у тому випадку, якщо Київ піде на силовий сценарій щодо звільнення окупованого Донбасу.

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