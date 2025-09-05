Кремль боїться заколоту: як РФ може сколихнути хвиля криміналу й протестів армії

Російська влада намагається працевлаштувати ветеранів, щоб запобігти їх переходу в криміналітет або опозицію.

Ветерани війни можуть кинути виклик Кремлю / Колаж: Главред, фото: скінштот з пленарного засідання ПМЕФ-2025, скрін з відео-протесту мобілізованих

Про що сказав Ступак:

Правляча верхівка Росії використовує війну для збереження своєї влади

Можливий ріст злочинності та опозиційних рухів, коли ветерани повернуться з фронту

Війна з Україною стала для правлячої верхівки Росії інструментом утримання влади в Росії. І якщо не буде війни, Кремль позбудеться такого інструменту. Таку думку в розмові з Главредом висловив військовий експерт, колишній працівник СБУ Іван Ступак.

"Усі ці хлопчики в трусиках повернуться додому і може запанувати криміналітет. До речі, ще з минулого року адміністрація Путіна проводить заходи, спрямовані на працевлаштування тих, хто повернувся з війни", - говорить Ступак.

Експерт пояснює, що всіх тих, хто повернувся з війни, хочуть працевлаштувати так, щоб не було негативних наслідків.

"Створюється кар'єрний ліфт, завдання - прилаштувати їх в органи законодавчої влади, у крайові збори. Оскільки бояться, що люди з досвідом бойових дій підуть або в криміналітет, або в опозиційні рухи. Щоб цього не сталося, там вигадують, чим їх зайняти", - заявив експерт.

Також не можна виключати варіанту, що для Росії виникне ризик конфліктів цього нового "політичного класу" зі старим.

"У будь-якому разі, війна для таких людей - це життя. Їхнє мислення виглядає приблизно так: є війна - рух уперед, немає війни - треба говорити про щось інше. А про інше буде говорити неприємно, особливо про втрати в боях за території, які стали випаленою землею. Там нічого немає, це гірше, напевно, навіть за Чорнобильську зону. У цьому контексті постійно говорю про Харківську область. Росіяни там були не так довго, але території досі розміновують. А що тоді говорити, приміром, про Бахмут? Або всю Донецьку область. Припускаю, що на її розмінування підуть роки", - резюмував Ступак.

Протестні настрої в Росії - що кажуть експерти

Російський економіст Володимир Мілов сказав, як Україна може "вигнати" росіян на протести в РФ. Коли влада в Росії ослабне, а громадяни перестануть боятися, в країні можуть початися масові бунти.

Главред з посиланням на економічного експерта Тараса Загороднього розповідав, чи відбудуться в РФ нові протести проти війни. Він пояснює, що у Росії інше ставлення до людей, які воюють за гроші, тому спроби протестів проти війни, як-от бунти солдатських матерів у деяких регіонах, припинилися.

Також експертами Der Standard було названо рік, коли Путін може вийти з війни в Україні. Аналітики пояснили, що президент Росії Володимир Путін не рахується з втратами на війні в Україні, але, можливо, скоро він буде змушений зупинитися.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

