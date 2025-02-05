Київ 'розривають' вибухи: Росія запустила дрони-камікадзе - де ще є загроза

Повітряні сили попередили столицю про загрозу застосування ударних БпЛА та можливу роботу ППО.

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Росія атакує безпілотниками регіони України / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, alerts.in

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Росія знову атакує "Шахедами" Україну

Київ у небезпеці через ударні дрони, лунають вибухи

Увечері 4 лютого російські окупанти знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У кількох областях країни оголосили повітряну тривогу, а сили ППО розпочали роботу з ліквідації загрози, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Перші групи безпілотників увійшли в повітряний простір України приблизно о 20:00 із північного сходу.

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Станом на 22:32 зафіксовано рух ворожих дронів у таких напрямках:

на півдні Харківщини – у бік північної частини області;

у Дніпропетровській області – курсом на Дніпро;

у Сумській області – у напрямку Чернігівщини та Полтавщини;

у Чернігівській області – на захід.

Шахед / Інфографіка: Главред

До 22:57 за даними військових стало відомо, що:

частина "Шахедів" прямує на Чернігів;

інші рухаються в бік Київської області через Чернігівщину та Полтавщину.

О 23:24 у столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки дронів.

Повітряні сили попередили столицю про загрозу застосування ударних БпЛА та можливу роботу ППО.

Через деякий час в Києві пролунали вибухи. Перед цим зафіксували рух ворожих ударних дронів у напрямку столиці, а мешканців попередили про можливу роботу сил ППО.

Перші вибухи було чути приблизно о 00:20, їх було кілька.

"На лівому березі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", - написав мер столиці Віталій Кличко.

Атаки Росії на Україну - що відомо

Як писав раніше Главред, внаслідок масованого обстрілу армії РФ 2 лютого енергетика України зазнала сильних руйнувань. На жаль, поки незрозуміло, скільки часу знадобиться для відновлення.

Окрім цього, 4 лютого російські війська завдали ракетного удару по Ізюму на Харківщині. Окупанти застосували балістичну ракету - загинули п’ятеро людей, ще 55 отримали поранення.

Згодом стало відомо, що в Ізюмі загинули дві сестри, одна з них була вагітною. Їм було всього лиш по 18 та 19 років.

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Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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