Київ 'розривають' вибухи: Росія запустила дрони-камікадзе - де ще є загроза

Ключове:
- Росія знову атакує "Шахедами" Україну
- Київ у небезпеці через ударні дрони, лунають вибухи
Увечері 4 лютого російські окупанти знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У кількох областях країни оголосили повітряну тривогу, а сили ППО розпочали роботу з ліквідації загрози, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Перші групи безпілотників увійшли в повітряний простір України приблизно о 20:00 із північного сходу.
Станом на 22:32 зафіксовано рух ворожих дронів у таких напрямках:
- на півдні Харківщини – у бік північної частини області;
- у Дніпропетровській області – курсом на Дніпро;
- у Сумській області – у напрямку Чернігівщини та Полтавщини;
- у Чернігівській області – на захід.
До 22:57 за даними військових стало відомо, що:
- частина "Шахедів" прямує на Чернігів;
- інші рухаються в бік Київської області через Чернігівщину та Полтавщину.
О 23:24 у столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки дронів.
Повітряні сили попередили столицю про загрозу застосування ударних БпЛА та можливу роботу ППО.
Через деякий час в Києві пролунали вибухи. Перед цим зафіксували рух ворожих ударних дронів у напрямку столиці, а мешканців попередили про можливу роботу сил ППО.
Перші вибухи було чути приблизно о 00:20, їх було кілька.
"На лівому березі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", - написав мер столиці Віталій Кличко.
Атаки Росії на Україну - що відомо
Як писав раніше Главред, внаслідок масованого обстрілу армії РФ 2 лютого енергетика України зазнала сильних руйнувань. На жаль, поки незрозуміло, скільки часу знадобиться для відновлення.
Окрім цього, 4 лютого російські війська завдали ракетного удару по Ізюму на Харківщині. Окупанти застосували балістичну ракету - загинули п’ятеро людей, ще 55 отримали поранення.
Згодом стало відомо, що в Ізюмі загинули дві сестри, одна з них була вагітною. Їм було всього лиш по 18 та 19 років.
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Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
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