Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Київ "розривають" вибухи: Росія запустила дрони-камікадзе - де ще є загроза

Даяна Швець
5 лютого 2025, 00:50
342
Повітряні сили попередили столицю про загрозу застосування ударних БпЛА та можливу роботу ППО.
Дрон, карта тревог
Росія атакує безпілотниками регіони України / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, alerts.in

Ключове:

  • Росія знову атакує "Шахедами" Україну
  • Київ у небезпеці через ударні дрони, лунають вибухи

Увечері 4 лютого російські окупанти знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У кількох областях країни оголосили повітряну тривогу, а сили ППО розпочали роботу з ліквідації загрози, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Перші групи безпілотників увійшли в повітряний простір України приблизно о 20:00 із північного сходу.

відео дня

Станом на 22:32 зафіксовано рух ворожих дронів у таких напрямках:

  • на півдні Харківщини – у бік північної частини області;
  • у Дніпропетровській області – курсом на Дніпро;
  • у Сумській області – у напрямку Чернігівщини та Полтавщини;
  • у Чернігівській області – на захід.
Київ 'розривають' вибухи: Росія запустила дрони-камікадзе - де ще є загроза
Шахед / Інфографіка: Главред

До 22:57 за даними військових стало відомо, що:

  • частина "Шахедів" прямує на Чернігів;
  • інші рухаються в бік Київської області через Чернігівщину та Полтавщину.

О 23:24 у столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки дронів.

Повітряні сили попередили столицю про загрозу застосування ударних БпЛА та можливу роботу ППО.

Через деякий час в Києві пролунали вибухи. Перед цим зафіксували рух ворожих ударних дронів у напрямку столиці, а мешканців попередили про можливу роботу сил ППО.

Перші вибухи було чути приблизно о 00:20, їх було кілька.

"На лівому березі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", - написав мер столиці Віталій Кличко.

Атаки Росії на Україну - що відомо

Як писав раніше Главред, внаслідок масованого обстрілу армії РФ 2 лютого енергетика України зазнала сильних руйнувань. На жаль, поки незрозуміло, скільки часу знадобиться для відновлення.

Окрім цього, 4 лютого російські війська завдали ракетного удару по Ізюму на Харківщині. Окупанти застосували балістичну ракету - загинули п’ятеро людей, ще 55 отримали поранення.

Згодом стало відомо, що в Ізюмі загинули дві сестри, одна з них була вагітною. Їм було всього лиш по 18 та 19 років.

Читайте також:

Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва БПЛА ПВО Віталій Кличко Повітряні Сили новини України Вибух у Києві атака дронів Дрон Shahed-136
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Доводиться пересідати на коней: РФ не встигає заміщувати втрати - Forbes

Доводиться пересідати на коней: РФ не встигає заміщувати втрати - Forbes

01:55Україна
Київ "розривають" вибухи: Росія запустила дрони-камікадзе - де ще є загроза

Київ "розривають" вибухи: Росія запустила дрони-камікадзе - де ще є загроза

00:50Україна
"Точні цифри": Зеленський розкрив втрати України - скільки героїв забрала війна

"Точні цифри": Зеленський розкрив втрати України - скільки героїв забрала війна

00:10Україна
Реклама

Популярне

Більше
Морози посиляться: синоптикиня назвала дату потужного похолодання

Морози посиляться: синоптикиня назвала дату потужного похолодання

Гороскоп на сьогодні 5 лютого: Левам - подорожі, Дівам - багато щасливих моментів

Гороскоп на сьогодні 5 лютого: Левам - подорожі, Дівам - багато щасливих моментів

Експерти закликали обробити стіни оцтом у лютому: у чому причина

Експерти закликали обробити стіни оцтом у лютому: у чому причина

Карта Deep State онлайн за 4 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 5 лютого: Щурам - неприємності, Бикам - переїдання

Китайський гороскоп на завтра 5 лютого: Щурам - неприємності, Бикам - переїдання

Останні новини

01:55

Доводиться пересідати на коней: РФ не встигає заміщувати втрати - Forbes

01:30

Нерівно дихав навіть за часів Джей Ло: в Аффлека нова голлівудська фаворитка

01:15

Вивести війська звідти: Зеленський розкрив, яке перше питання порушить з Путіним

00:50

Київ "розривають" вибухи: Росія запустила дрони-камікадзе - де ще є загроза

00:10

"Точні цифри": Зеленський розкрив втрати України - скільки героїв забрала війна

Уникають нової гонки озброєнь: Олександр Хара - про ядерне роззброєння від Китаю та нову ЯлтуУникають нової гонки озброєнь: Олександр Хара - про ядерне роззброєння від Китаю та нову Ялту
04 лютого, вівторок
23:40

"Я відкритий для виборів": Зеленський відповів на закиди щодо "нелегітимості"

23:11

"Я б привітала": подруга Нікітюк прокоментувала чутки про її вагітність

22:59

Вперше за час війни: Зеленський погодився на переговори із Путіним - заява

22:43

Пів світу допомагає Трампу: у Білому домі зробили заяву про завершення війни

Реклама
22:37

Пасажирський літак збила ракета РФ: Азербайджан пред’явив докази - Reuters

22:11

Зникла на два роки: який зараз вигляд має "чорненька з НеАнгелів"

22:07

Трагедія в Ізюмі та повернення ядерної зброї: головні новини України (дайджест)

22:06

Зеленський підтвердив: пенсії в Україні стануть більшими - з якого числа

21:28

"Трамп запросив мене": Зеленський зізнався, чому не приїхав на інавгурацію в США

21:24

В Україні подешевшали важливі продукти, але є нюанс: за що доведеться платити менше

21:04

Кардинальні зміни в житті для 3 знаків: любовний гороскоп на лютий

20:55

Український бізнес об’єднується заради дітей загиблих захисників: стартувала благодійна платформа "Дітям Героїв" новини компанії

20:48

"Ядерна аварія може статися": МАГАТЕ б’є на сполох через небезпеку - причина

20:42

ЗСУ отримали на озброєння нового робота: як він допоможе захисникам

20:37

Мінус 10 - не біда: чому діти в СРСР спали взимку на вулиці

Реклама
20:31

Важливий етап манікюру: навіщо видаляти кутикулу - більшість не здогадується

20:23

"Нові жорсткі пакети": Зеленський анонсував нові санкції РНБО і розкрив деталі

20:03

Знають одиниці: що означає білий дим з вихлопної труби машини та чи є небезпека

19:57

У Донецькій області оголошено обов'язкову евакуацію дітей із 12 сіл: список

19:53

"Зробімо так": Зеленський заявив, що Захід має повернути Україні ядерну зброю

19:39

"Знищено всю інфраструктуру": генерал про потужні удари по аеродромах РФ

19:39

Сніг, 11-градусний мороз та ожеледиця: у яких регіонах влупить похолодання

19:37

Жінка знайшла шедевр на секонді: картина за 8 доларів може коштувати тисячі

19:37

На фронті під обстріл потрапили відомі журналісти ТСН: є пораненіФото

19:08

Де 3 відмінності між дітьми: лише геній знайде приховані деталі за 14 секунд

19:00

Чи охопить війна ще одну область України – ДніпропетровськуПогляд

18:48

Долар стрімко летить вниз: новий курс валют в банках та обмінниках

18:47

Чи можна перевозити рибу через кордон з Польщею: правила 2025 року

18:40

Коли сіяти помідори на розсаду: фахівець поділився секретом гарного врожаю

18:34

"Потрібно почекати": Буданов заперечує, що війська КНДР відійшли з лінії фронту

18:22

РФ готує штурм і збирає "ударний кулак": названо напрямки головного удару

18:22

"Є робочі дати зустрічі": Зеленський зробив заяву про візит американської командиВідео

18:20

ЗСУ потужно уразили пункт управління росіян на Курщині: відомо про великі втрати

18:17

Бліда копія себе: Анна Сєдокова пояснила, куди зникла після смерті Яніса Тімми

17:58

Повернення радянського Інтербачення: Путін наказав провести аналог Євробачення

Реклама
17:54

Заборона знята: Україна може бити західною зброєю по всій території РФ - ЗМІ

17:32

Як вивести жовті плями з матраца: домашній засіб, який коштує копійки

17:23

Зеленський анонсував появу в Україні нових західних винищувачів: що відомо

17:16

Серйозні руйнування: РФ вдарила по об'єкту енергетики, втрачено великі потужності

17:16

Ракета забрала їхні життя: в Ізюмі загинули дві сестри, одна з них була вагітноюФото

17:09

Євробачення-2025: Ігор Кондратюк розповів, хто переможе на Національному відборіВідео

17:06

Навіщо далекобійники стукають по шинам авто перед поїздкою: відповідь здивує

17:03

Проведення виборів в Україні до кінця 2025 року: Маркарова зробила гучну заяву

17:02

Бургер у лаваші: шикарна закуска, яку розмітають за 1 хвилину - рецепт

17:01

Трамп виставив умову для продовження допомоги: що має віддати Україна

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти