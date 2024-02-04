В України закінчуються боєприпаси, РФ скористалася цим і змінила тактику дій – Forbes

Українська артилерія зараз відчуває сильний снарядний голод на війні. Ситуація зі снарядами останнім часом кардинально змінилася: якщо влітку 2023 року можна було говорити про рівність або навіть перевагу української артилерії над російською, то зараз в окупантів майже п’ятикратна перевага.
Українські батареї зараз щоденно випускають близько 2 тисяч снарядів, у той час як російські використовують за день близько 10 тисяч. Про це зазначає військовий оглядач Девід Акс у статті Forbes.
Автор нагадав, що допомога Україні від США закінчилася наприкінці грудня 2023 року. Тим часом республіканці в Конгресі не хочуть підтримати запит президента Сполучених Штатів Джо Байдена.
"Артилерійські батареї України першими відчули на собі цю зраду. Це тому, що американці були одним із найбільших донорів гаубиць і ракетних установок – і боєприпасів для обох", – зазначив оглядач.
Девід Акс пише, що російські артилеристи водночас стають зухвалими. Вони не турбуються, що українські артилеристи можуть відкрити по них вогонь у відповідь, і тому зосереджують свої гармати і пускові установки у прифронтових містах, щоб бити по позиціях українських військових. Оглядач зазначає, що рік тому російські окупанти не ризикнули б зосередити таку кількість важкого озброєння під відкритим небом на такій маленькій території і так близько до лінії фронту.
Через недостатню кількість артилерійських і ракетних боєприпасів захисники України зберігають снаряди і ракети для важчих ситуацій – на випадок, якщо російські окупанти спробують прорвати українські лінії.
Внаслідок такої ситуації країна-агресорка Росія вдалася до добре відомого підходу – систематичного руйнування населених пунктів, що робить їх незахищеними, зазначають аналітики Frontelligence Insight.
"Найнадійніший спосіб для України відновити артилерійський паритет, запобігти руйнуванню нових міст також є найбільш очевидним – придбати більше снарядів і ракет для своїх гаубиць і пускових установок", – зазначив військовий оглядач.
У той же час він каже, що українцям не варто розраховувати у цьому питанні на американців.
"Тільки не розраховуйте на американців. Хоча Байден має широкі повноваження пожертвувати надлишки американської зброї без попереднього схвалення Конгресу, неясно, чи ці повноваження поширюються на боєприпаси", – наголосив Девід Акс.
Війна в Україні
Раніше повідомлялося, що у РФ великі втрати на півдні України, бригадний генерал назвав напрямок. Ворог за добу провів 55 бойових зіткнень і здійснив 666 артобстрілів, розповів Олександр Тарнавський.
Також раніше повідомлялося, що РФ пішла в наступ на трьох напрямках. Командир підрозділу 4-ї бригади "Рубіж" Нацгвардії Андрій Отченаш розповів, що країна-агресорка Росія кидає на штурм нові резерви.
Нагадаємо, у ЗСУ розповіли, що росіяни почали масований наступ на сході. Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що російське військово-політичне командування сконцентрувало на Куп'янському напрямку фронту 120 тисяч російських військових, майже 2 тисячі броньованих машин (ББМ) та понад 1 тисячу танків.
Читайте також:
- Суд заарештував майно колаборанта Царьова на сотні мільйонів - СБУ
- Робота ЧФ РФ сильно ускладнена, російський флот відрізали від запасів "Калібрів" – ЗСУ
- Росіяни спробували прорвати кордон на півночі: усі деталі