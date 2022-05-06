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"Померла на моїх очах": маму 18-річного В’ячеслава зрешетило осколками від ворожого снаряда

6 травня 2022, 11:27

Сиротами лишилися 5 дітей. Тепер найстарший, який був з матір’ю в останні хвилини її життя, заміняє батьків чотирьом братикам і сестричкам.

Маму 18-річного В’ячеслава зрешетило осколками від ворожого снаряда/ Скрін з відео

Мама 18-річного В'ячеслава з селища Верхньоторецьке Донецької області загинула у нього на очах. Під час обстрілу з боку російських окупантів біля хлопця і його матері розірвався ворожий снаряд. Жінку зрешетило осколками і врятувати її не вдалося.

До війни хлопець проживав у селищі разом з 37-річною матір’ю Мариною і чотирма братами і сестрами. Про це йдеться у сюжеті "Настоящего времени".

У той трагічний день В’ячеслав разом з матір’ю поверталися додому, як раптом поблизу них розірвалися один за одним два снаряди.

"Впав перший снаряд за десять кроків від нас. Я побачив, як він упав. Мама лягла, я присів. Вона була біля мене. Зовсім поруч. Я розплющую очі, мама лежить на боці і її останні слова: "Зі мною все добре", – згадує ті події хлопець.

Внаслідок вибуху жінці пошкодило внутрішні органи. Син намагався перев’язати матері рани, а тоді побіг по допомогу. Коли повернувся, допомагати було уже нікому – жінка померла.

Вдома чекали четверо неповнолітніх братів та сестер, які лишилися сиротами.

"Я зайшов у будинок, і діти все самі зрозуміли. Вони просто все самі зрозуміли. Тільки Ніколь запитала, чи можна було її врятувати? Я зробив усе, що можна було", — каже В’ячеслав.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні орки ще перші дні окупації розстріляли майже 40 мирних жителів. Однією з їхніх жертв стала 17-річна Анастасія Мостова. Мама загиблої дівчини розповіла, що її доньку застрелили просто на вулиці.

Нагадаємо, на Харківщині 5 травня під час обстрілу з боку російських загарбників загинув 15-річний волонтер. Хлопець якраз допомагав команді місцевого екопарку вивозити африканських буйволів.

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