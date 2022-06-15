Макрон дивно відповів на членство України в ЄС

Макрон / УНІАН

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вступ до Європейського Союзу "не може бути єдиною відповіддю на стабільність" таких сусідніх країн, як Україна, Молдова і Грузія.

"Перш за все тому, що це процес, який справедливо вимогливий, і тому, що ми також повинні продовжувати спрощувати нашу Європу, щоб вона була більш ефективною", - сказав Макрон під час спільної пресконференції з президентом Молдови Майєю Санду, передає CNN.

Він підкреслив важливість побудови більш широкого Європейського політичного співтовариства для співпраці з ключових питань, таких як оборона і безпека, яка не замінить приєднання.

Лідери ЄС зберуться наприкінці червня в Брюсселі, щоб обговорити кандидатури України, Молдови та Грузії. Це буде останній саміт ЄС під час головування Франції.

"Моя роль - досягти консенсусу", - сказав Макрон.

За словами Макрона, Франція виступила з ініціативою очолити європейську платформу підтримки Молдови, яка обіцяє східноєвропейській країні 650 мільйонів євро.

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Вступ України до Європейського Союзу

Президент Володимир Зеленський 9 травня в ході розмови з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен зробив заяву про те, що Україна заповнила і передала другу частину опитувальника для інтеграції в ЄС. Єврокомісії слід підготувати звіт, який згодом передадуть на розгляд Євроради.

У Європейській Раді заявили, що на засіданні в червні буде розглянута заявка України на вступ до ЄС. Також вивчать заявки на євроінтеграцію Грузії та Молдови.

Керівник Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн 5 червня сказала, що Євросоюз повинен докласти максимум зусиль для вступу України до ЄС. За її словами, це не тільки стратегічний інтерес, але і борг Європи.

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