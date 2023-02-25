"Кому потрібен такий лідер?": проти Путіна уже згуртувалося його оточення, щось назріває – Жданов

У Росії почалися серйозні процеси, це стало видно з поведінки оточення глави Кремля під час його звернення до Федеральних зборів. Проти нього можуть виступити.

Проти Путіна уже згуртувалося його оточення, вважає Жданов/ Главред, сайт Кремля

Поштовхом до виступу росіян проти російського диктатора Володимира Путіна чи громадянської війни у країні-агресорці Росії може стати будь-що. Але бунт, який спалахне, полягатиме у тому, що окремі суб’єкти РФ намагатимуться відірвати собі шматок влади.

Напруження серед оточення Путіна можна спостерігати уже зараз. Наближені до диктатора особи під час його виступу перед Федеральними зборами 21 лютого поводилися не так, як завжди. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов під час чату на Главреді.

"Сьогодні не можна сказати, яка саме подія призведе до громадянської війни або початку процесу розвалу країни (Росії – ред.). Адже бунт полягатиме не в тому, що росіяни підуть вбивати один одного, а в тому, що суб'єкти федерації будуть намагатися урвати шматок влади. У цьому полягатиме ця війна "всіх проти всіх", коли кожен за себе", – зазначає експерт.

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Він висловив думку, що перші "дзвіночки" можливого назрівання бунту помітні вже зараз. За словами експерта, глава Чечні Рамзан Кадиров може бути першим, хто зрадить Путіна, а можливо й першим, хто у разі об’єднання ще з кимось поведе свої війська на захоплення влади в РФ.

"Сам Кадиров не буде намагатися прийти до влади, але буде допомагати комусь іншому, тому що у нього є військова сила у вигляді його загонів. Зверніть увагу, Кадирова не було на зверненні Путіна до Федеральних зборів. Куди він подівся? Швидше за все, він сидить у себе в Грозному, оточений бойовиками, тому що розуміє ситуацію", – каже Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Експерт звернув увагу, що під час звернення Путіна до Федеральних зборів у залі не було ще низки наближених до диктатора РФ осіб. Наприклад, заступника глави адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка, якого вважають одним із кращих друзів Путіна та одним з головних ідеологів.

"Де був Вайно, глава адміністрації Путіна? Його не було. В залі були порожні крісла. Тобто якась частина цей захід проігнорувала. Тож у Росії почалися серйозні процеси", – звернув увагу Жданов.

Також експерт зазначає, що є конфлікт між Путіним та секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим. За словами Жданова, силовики підтримують Патрушева і просять російського диктатора припинити наступ і перейти в глуху оборону. Проте глава Кремля все одно наполягає на наступі.

"Путін відмовляється почати транзит влади, і це дратує російські еліти, тому що вони розуміють, а після промови Байдена переконалися в тому, що Путін недоговороздатний. А кому потрібен такий лідер, куди вони прийдуть із лідером, з яким ніхто не хоче розмовляти? Тому сьогодні "чорний лебідь" у Росії може бути будь-який і може прилетіти з найбільш несподіваного місця", – підсумував Жданов.

Можливість розпаду Росії

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зазначає, що світу потрібно готуватися до розпаду країни-агресорки Росії, який буде відбуватися незалежно від їхнього бажання. Він наголосив, що Путін уже запустив процес розпаду РФ.

Нагадаємо, ексзаступник міністра з питань ТОТ і ВПО, ексглава Луганської ВЦА Георгій Тука зазначає, що у РФ не варто розраховувати на "народну" революцію знизу. Росія не є чимось неймовірно потужним і міцним, впевнений Тука.

У той же час дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко зазначає, що у західних країнах ще немає повного розуміння того, як зробити країну-агресорку Росію безпечною для світу. Там розуміють, що потрібно зробити так, щоб РФ у майбутньому не загрожувала іншим державам, але ще не вирішили, як це зробити.

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