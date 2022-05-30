Командування РФ тримає в заручниках сім'ї окупантів РФ, які воюють в Україні - ГУР

Російські окупанти в Україні / facebook.com/Mikokuk

У західному військовому окрузі Росії сім'ям офіцерів заборонили залишати територію країни, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як зазначається в інформації, оприлюдненій у Telegram, у разі відмови окупантів від виконання бойових завдань, їхніх дружин і дітей погрожують переселяти в депресивні регіони Далекого сходу РФ.

"Командування західного військового округу вже наказало примусово виселити зі службових квартир кілька сімей військовослужбовців 332 окремого вертолітного полку 6 армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони. Дружини вертолітників вирішили відпочити за кордоном, поки їхні чоловіки наносять ракетні і бомбові удари по мирному населенню України на Слобожанському напрямку", - зазначили в розвідці.

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Раніше повідомлялося про те, що втрати бойовиків "ДНР", яких кидають на передову проти ЗСУ, досягають 60% особового складу.

Бойовики вимагають провести ротацію і забрати їх з передової. Скаржаться на погану підготовку і великі втрати.

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