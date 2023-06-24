Колона танків 'пригожинців' мчить по Липецькій області до Москви: Гіркін ниє

З Липецької області в бік Москви їде колона військової техніки, з приводу чого досвідчений терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) сильно журиться.

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Колонна танків "пригожинцев" мчить на Москву / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Військова техніка пересувається трасою М4 "Ростов-Воронеж-Москва" у бік столиці країни-агресора РФ. Про це повідомляє російське видання "Медіазону" з посиланням на відео, яке було зняте очевидцем.

За його інформацією, відео було знято в Липецькій області. У колоні видно кілька бойових танків і кілька критих вантажівок.

Також є інформація, що авіація країни-агресора завдала бомбового удару по трасі М4 "Дон" – і нібито якраз по техніці "пригожинців". Також повідомляється, що одну з Колон найманців атакували у Воронезькій області.

відео дня

Але розмбомбили не її, а цивільні автомобілі.

Пізніше досвідчений терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), бунтівники успішно пройшли Воронеж і просуваються по території Липецької області, а також хваляться, що збили передові застави "Росгвардіі" і взяли трофеї.

Збройний бунт ПВК Вагнера

Нагадаємо, напередодні ватажок бандформувань ПВК Вагнер Євген Прігожин звинуватив кадрових російських окупантів Міністерства оборони РФ у ракетному ударі по тилах угруповання. Він заявив, що тепер 25 тисяч озброєних вагнерівців будуть розбиратися з Міноборони.

24 червня вранці Пригожин заявив, що бойовики ПВК Вагнера взяли під контроль всі військові об'єкти в Ростові-на-Дону. Також, за його словами, вагнерівці за ніч збили три вертольоти російських військ.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що Пригожин почав збройний заколот. "Звертаюся до росіян, військових і силових відомств і до тих, кого обманом і погрозами штовхнули на шлях збройного заколоту те, з чим ми зіткнулися — це зрада".

Як підкреслив радник глави офісу президента Михайло Подоляк, заколот ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина проти влади країни-окупанта Росії – фактично початок громадянської війни.

Він додав, що старт контрнаступу армії України призвів до розколу російських еліт. Все йде за сценарієм, про який говорилося ще в минулому році.

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