Кількість людей, які перебувають за межею бідності, збільшилася відвічі - ООН

У світі голодували 800 млн осіб / Reuters

У 2020 році ще 120 мільйонів людей опинилися за межею бідності. За словами генсека ООн Антоніу Гутерріша, зростання показників убогості спостерігається вперше за 20 років. У зв'язку з цим, минулого року понад 800 млн людей у світі голодували.

Про це він заявив з нагоди Міжнародного дня боротьби за ліквідацію злиднів, який відзначають у неділю, 17 жовтня, повідомляють "Новини ООН".

За його словами, така ситуація пов'язана з пандемією.

"Нерівномірне відновлення ще більше збільшує нерівність між глобальною Північчю і Півднем. А тим часом сьогодні, коли Солідарність потрібна як ніколи, ми не бачимо її прояву", - зазначив глава ООН.

Гуттеріш впевнений, що світ повинен вести боротьбу на два фронти - проти злиднів і нерівності, яка пов'язана з несправедливим розподілом вакцин.

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"Нам треба терміново покласти край цьому, впоратися з борговою кризою і забезпечити, щоб найбільш нужденні країни отримали інвестиції, що дозволяють їм відновитися", - акцентував глава ООН.

Генеральний секретар закликав світ також розширювати партнерські відносини. Тільки так, на його думку, до 2030 року можна буде домогтися соціальної захищеності кожного члена суспільства.

"Ми також повинні інвестувати в гідні робочі місця в сфері послуг з догляду, а це допоможе просунутися на шляху боротьби з нерівністю і забезпечити догляд всім нужденним такої підтримки", – вважає глава ООН.

У підсумку Гуттерріш зазначив, що жінки в результаті пандемії постраждали більше чоловіків.

Нагадаємо, в Організації Об'єднаних Націй сподіваються, що до кінця 2022 року вдасться прищепити від коронавірусу все населення планети. Там будуть домагатися спільної роботи світової спільноти над цим.