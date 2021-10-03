Коли вдасться щепити від коронавірусу увесь світ: оптимістичний прогноз ООН

В ООН заявили про бажання до 2023 року вакцинувати всіх людей від коронавірусу / Reuters

Наразі єдиним способом побороти пандемію є вакцинація. В Організації Об'єднаних Націй сподіваються, що до кінця 2022 року вдасться прищепити від коронавірусу все населення планети.

Там будуть домагатися спільної роботи світової спільноти над цим. Про це заявив глава Генасамблеї ООН Абдулла Шахід в інтерв'ю Hindustan Times. Для досягнення такого амбітного й непростого завдання він збирається "скористатися своїми повноваженнями".

"Генеральна Асамблея складається зі 193 країн, це найбільш представницький інститут в структурі ООН. Я маю намір скористатися своїми повноваженнями, щоб об'єднати всіх. Моє завдання – забезпечити, щоб ми всі прийшли до набагато більш обнадійливих термінів ... щодо вакцинації всього населення світу до кінця 2022 року", – наголосив Шахід.

При цьому високопоставлений представник ООН також підкреслив, що все це цілком реально. Він зазначив, що побачив позитивні сигнали щодо питання про розподіл вакцин від США, Китаю, Індії, а також багатьох інших країн.

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