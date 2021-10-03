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Коли вдасться щепити від коронавірусу увесь світ: оптимістичний прогноз ООН

3 октября 2021, 21:29

За даними Університету Джонса Хопкінса, у всьому світі від COVID-19 наразі вакциновано 94,5 млн осіб.

вакцинація
В ООН заявили про бажання до 2023 року вакцинувати всіх людей від коронавірусу / Reuters

Наразі єдиним способом побороти пандемію є вакцинація. В Організації Об'єднаних Націй сподіваються, що до кінця 2022 року вдасться прищепити від коронавірусу все населення планети.

Там будуть домагатися спільної роботи світової спільноти над цим. Про це заявив глава Генасамблеї ООН Абдулла Шахід в інтерв'ю Hindustan Times. Для досягнення такого амбітного й непростого завдання він збирається "скористатися своїми повноваженнями".

"Генеральна Асамблея складається зі 193 країн, це найбільш представницький інститут в структурі ООН. Я маю намір скористатися своїми повноваженнями, щоб об'єднати всіх. Моє завдання – забезпечити, щоб ми всі прийшли до набагато більш обнадійливих термінів ... щодо вакцинації всього населення світу до кінця 2022 року", – наголосив Шахід.

При цьому високопоставлений представник ООН також підкреслив, що все це цілком реально. Він зазначив, що побачив позитивні сигнали щодо питання про розподіл вакцин від США, Китаю, Індії, а також багатьох інших країн.

Коронавірус у світі: статистика

  • Кількість жертв від COVID-19 у світі перевищила 4,7 мільйона осіб. Станом на 3 вересня у світі виявили понад 234,6 мільйона випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2.
  • Від початку пандемії найбільше хворих виявили в США – 43 657 869.
  • Згідно з аналізом, за останній тиждень від коронавірусу у світі щодня вмирало в приблизно 8 тисяч осіб – тобто, в середньому 5 смертей на хвилину по всьому світу.
  • Втім, у вересні 2021 року у світі загалом виявили менше випадків, ніж у серпні. Нові випадки захворювання у світі за місяць знизилися майже на чверть. Про це свідчать дані Worldometers, опубліковані в суботу 2 жовтня
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ООН вакцинація вакцина від коронавірусу
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