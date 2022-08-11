Коли чекати "параду суверенітетів" в РФ і які суб’єкти відокремляться першими – відповідь експерта

Коли РФ програє у війні, може початися парад суверенітетів/ ua.depositphotos.com, Facebook Ейдман

Коли Росія зазнає поразки у війні проти України і путінський режим захитається, то в регіонах країни-агресорки розгоряться ідеї про відокремлення.

Якщо зараз подібні настрої в РФ вважають маргінальними, то за обставин, коли Росія програє війну, такі думки швидше стануть мейнстрімом. Про це розповів соціолог, публіцист та автор книг "Система Путіна", "Нова національна ідея Путіна" та ін. Ігор Ейдман в інтерв’ю для сайту Главред.

"Якщо ми згадаємо історію Перебудови, то людей, які б виступали за незалежність, було дуже мало спочатку, хіба що тільки республіки Прибалтики і західна Україна. І такі люди вважалися маргіналами", – згадує він.

Проте ситуація швидко змінилася, і кількість прихильників незалежності стрімко зросла.

"Але буквально за пару років вони стали прихильниками незалежності, в тому числі і колишні номенклатурники, колишні партійні боси, які роками мекали щось про пролетарський інтернаціоналізм і вірність Москві. Тож усе може дуже швидко змінитися", – наголосив соціолог.

Які суб’єкти можуть відокремитися від РФ першими

Якщо в Росії почнеться парад суверенітетів, то першими можуть відокремитися ті суб’єкти, які мають серйозний економічний і культурний потенціал для незалежності.

"Наприклад, Татарстан, який проголосив свій суверенітет і був на межі виходу з Росії в ранні єльцинські часи, в 1991-1993 роках. Чечня – це взагалі незалежна держава Ічкерія, яка була де-факто визнана російською владою як незалежна держава наприкінці 90-х", – зазначає Ейдман.

Такий же потенціал до відокремлення має Якутія – адже це найбагатший регіон, а якути – культурний народ із чіткою національною самосвідомістю, каже соціолог. За його словами, у цьому регіоні завжди був рух за незалежність і панувало негативне сприйняття Кремля.

"Навіть Тува – здавалося б, найбідніший регіон Росії, але ж навіть він має досвід існування в якості незалежної держави. Тувинська Республіка формально вважалася незалежною державою всі 20-30-ті і більшу частину 40-х років, а після війни її остаточно анексували. Якщо копнути, то дуже багато республік має цілком серйозні мотиви і потенціал для незалежності", – зазначає соціолог.

Раніше повідомлялося, що Каховський міст, що розташований поблизу Каховської ГЕС у Херсонській області, став непридатним до використання після точних ударів з боку Збройних сил України.

Нагадаємо, у результаті потужного удару по військовому аеродрому на території анексованого Криму загинули щонайменше 60 окупантів, ще 100 – поранені. Про це заявили в українській розвідці.

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