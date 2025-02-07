Чи повернуться війська КНДР на фронт: експерти озвучили цікавий прогноз

Для нещодавнього зникнення північнокорейців з поля бою є кілька причин.

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Військові КНДР на фронті / колаж: Главред, фото: KCNA, Yonhap

Ключові тези:

Війська КНДР можуть знову повернутись на фронт

КНДР отримує або отримуватиме від Росії економічну допомогу

Пхеньян може прагнути отримати від Росії більш сучасне обладнання

За останні тижні північнокорейські солдати зникли з поля бою в Курській області, але експерти майже не сумніваються в тому, що вони знову повернуться на фронт, імовірно, після перегрупування, перепідготовки або ротації свіжих військ. Про це пише Newsweek.

"Північна Корея, найімовірніше, не вбачає особливого ризику в підтримці російського вторгнення в Україну", - йдеться в повідомленні. відео дня

Воночас, Самуель Рамані, молодший науковий співробітник лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute (RUSI) вважає, що для нещодавнього зникнення північнокорейців з поля бою є кілька причин.

На його думку, Пхеньян стурбований великою кількістю втрат і побоюється, що ще більше його бійців можуть потрапити в український полон.

"Але з точки зору відносин Північної Кореї з Росією нічого не змінилося", - сказав Ендрю Йео, старший науковий співробітник Центру досліджень азіатської політики Інституту Брукінгса.

Експерти додають, що і Росія, і Північна Корея більше виграють, ніж втрачають від своїх відносин наразі. Вони вважають, що КНДР отримує або отримуватиме від Росії економічну допомогу і допомогу в реалізації програм з розробки зброї в обмін на боєприпаси, ракети і війська.

"Пхеньян може прагнути отримати від Росії більш сучасне обладнання, наприклад, літаки або підводні човни. Північна Корея також може скористатися керованими бомбами і ракетами російської розробки", - підкреслює Рамані.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Участь військ КНДР у війні проти України - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, розвідка Південної Кореї заявила, що з середини січня північнокорейські військові, які були розгорнуті для підтримки війни Росії проти України, ймовірно, не брали участі у боях на Курському напрямку РФ.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомив, що немає остаточного розуміння, чи повернуть КНДРівських військових для участі в штурмових діях на Курщині. Зараз вони протягом кількох тижнів участі в штурмах не беруть.

Водночас, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що війська КНДР все ще ведуть бої на лінії фронту в Курській області, хоча останніми днями їхня активність зменшилася через суттєві втрати.

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