Чи повернуться війська КНДР на фронт: експерти озвучили цікавий прогноз

Ключові тези:
- Війська КНДР можуть знову повернутись на фронт
- КНДР отримує або отримуватиме від Росії економічну допомогу
- Пхеньян може прагнути отримати від Росії більш сучасне обладнання
За останні тижні північнокорейські солдати зникли з поля бою в Курській області, але експерти майже не сумніваються в тому, що вони знову повернуться на фронт, імовірно, після перегрупування, перепідготовки або ротації свіжих військ. Про це пише Newsweek.
"Північна Корея, найімовірніше, не вбачає особливого ризику в підтримці російського вторгнення в Україну", - йдеться в повідомленні.відео дня
Воночас, Самуель Рамані, молодший науковий співробітник лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute (RUSI) вважає, що для нещодавнього зникнення північнокорейців з поля бою є кілька причин.
На його думку, Пхеньян стурбований великою кількістю втрат і побоюється, що ще більше його бійців можуть потрапити в український полон.
"Але з точки зору відносин Північної Кореї з Росією нічого не змінилося", - сказав Ендрю Йео, старший науковий співробітник Центру досліджень азіатської політики Інституту Брукінгса.
Експерти додають, що і Росія, і Північна Корея більше виграють, ніж втрачають від своїх відносин наразі. Вони вважають, що КНДР отримує або отримуватиме від Росії економічну допомогу і допомогу в реалізації програм з розробки зброї в обмін на боєприпаси, ракети і війська.
"Пхеньян може прагнути отримати від Росії більш сучасне обладнання, наприклад, літаки або підводні човни. Північна Корея також може скористатися керованими бомбами і ракетами російської розробки", - підкреслює Рамані.
Участь військ КНДР у війні проти України - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, розвідка Південної Кореї заявила, що з середини січня північнокорейські військові, які були розгорнуті для підтримки війни Росії проти України, ймовірно, не брали участі у боях на Курському напрямку РФ.
Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомив, що немає остаточного розуміння, чи повернуть КНДРівських військових для участі в штурмових діях на Курщині. Зараз вони протягом кількох тижнів участі в штурмах не беруть.
Водночас, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що війська КНДР все ще ведуть бої на лінії фронту в Курській області, хоча останніми днями їхня активність зменшилася через суттєві втрати.
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