Клянчив ракети і зброю: Путін провів важливу розмову з президентом Ірану

Іран, шляхи / Reuters, pixaby

Російський президент Володимир Путін провів розмову зі своїм колегою з Ірану Ебрахімом Раїсі.

Як повідомляє ТАСС, сторони обговорили "активізацію співпраці" між країнами.

"Обговорено ряд актуальних питань двостороннього порядку денного з акцентом на подальше нарощування взаємодії в політичній і торговельно-економічній областях, включаючи транспортно-логістичну сферу. Контакти між відповідними російськими та іранськими відомствами будуть активізовані", - йдеться в повідомленні.

Іран надає Росії ракети для війни в Україні

Як раніше заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат, Росія домовилася з Іраном про постачання ударних безпілотників і балістичних ракет дальністю 300 і 700 км.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що проти іранського режиму, який постачає зброю РФ, яка вбиває мирних українців, необхідно діяти більш жорстко.

Представник ОП впевнений в тому, що Україна доведе до кінця відносини з Іраном і в майбутньому буде більш правильно будувати відносини з подібними країнами.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіян визнав поставки дронів Росії. За його словами, це було ще до початку повномасштабної російсько-української війни і в невеликих кількостях.

"Про безпілотники - це правда. Ми надали Росії невелику кількість безпілотників за кілька місяців до війни в Україні", - передає словами чиновника IRNA.

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