Клуби диму та запах гару: в Московській області масштабно палає хімзавод

Відомо, що до ліквідації пожежі залучили вертоліт.

https://glavred.net/world/kluby-dyma-i-zapah-gari-v-moskovskoy-oblasti-masshtabno-pylaet-himzavod-10694180.html Посилання скопійоване

Пожежа на хімзаводі / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

В Московській області РФ горить хімічний завод

Над містом видно великий чорний стовп диму

Вогонь охопив 4 тисячі квадратних метрів

У неділю, 31 серпня, на території хімічного заводу у Балашисі Московської області спалахнула масштабна пожежа. Над містом видніються клуби чорного диму. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Відомо, що спочатку росіяни писали про пожежу на складі хімічного заводу, але пізніше вогонь перекинувся на сусідні будівлі. Наразі вже гасять два об'єкти. До ліквідації пожежі залучили вертоліт.

відео дня

Росіяни скаржаться на запах гару. У мережі пишуть, що чорний стовп диму помітний і з сусідніх населених пунктів.

Пізніше стало відомо, що пожежу гасять понад 80 російських МНСників. За попередніми даними, вогонь охопив 4 тисячі квадратних метрів.

"Проте впоратися з вогнем поки що не вдається - заважає сильне задимлення та високе завантаження приміщень", - пишуть російські Telegram-канали.

Пожежа на хімічному заводі – відео:

Удари ЗСУ по Росії

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко сказав, що ЗСУ постійно завдають ударів по території Росії. Крім того, удари по нафтопереробних заводах починають давати результати.

"Якщо удари по НПЗ завдаватимуть ракетами Фламінго, Російській Федерації стане ще болючіше, а перспективи її економіки будуть під великим питанням. Наслідки можуть бути суттєвими", - вважає він.

Ракета Фламінго / Інфографіка: Главред

Пожежі в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, українські дрони у ніч на 28 серпня атакували країну-агресорку Росію. Уламки одного з дронів спричинили пожежу у лісі в районі села Криниця у Геленджику. Це село знаходиться всього за 10 кілометрів напряму від палацу кремлівського диктатора Володимира Путіна.

26 серпня у Росії було підірвано магістральний нафтопровід "Рязань-Москва", який постачав паливо до Москви. Там відразу почалася сильна пожежа.

Крім того, увечері 26 серпня над російським Ростовом-на-Дону також лунали вибухи. Пізніше над містом здійнявся дим. Ймовірно, палала житлова багатоповерхівка.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред