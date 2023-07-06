'Росіяни готували 'Калібри' з вечора': Гуменюк розповіла про нічну атаку по Львову

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що цієї ночі Росія задіяла щонайменше 6 ракетоносіїв із залпом у 36 ракет.
За словами Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини, на вечір 5 липня сконцентрувалися 4 ракетоносії. Було очевидно, що ворог готується.
"Вночі ворог збільшив кількість ракетоносії - на даному етапі і протягом нічної атаки було задіяно щонайменше 6 ракетоносіїв - 3 надводних і 3 підводних. Загальний залп ракет типу "Калібр" до 36 одиниць," - розповіла Гуменюк.
Речниця додала, що "Калібр", випущений з моря, може подолати 2 500 кілометрів, а тому він покриває фактично всю територію України.
"Такі наслідки можуть бути як від безпосереднього влучання, так і під час бойової роботи, коли над містом відбуваються збиття, і уламки також можуть нашкодити. Тому ми завжди наголошуємо, що навіть якщо ви дуже вірите в нашу ППО, необхідно переходити в укриття обов'язково, в якій би частині України ви не знаходились", - повідомила Гуменюк.
Атака по Львову 6 липня
Нагадаємо, що РФ завдала ракетного удару по Львову, є жертви. Внаслідок ракетної атаки у Львові пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Крім того, уламки російської ракети влучили в багатоквартирний житловий будинок.
"Пошкоджено близько 60 квартир і 50 машин. На місці працює оперативний штаб. Людей готують до відселення", - повідомив Садовий.
Президент України відреагував на ракетний удар російських окупантів по Львову. "Обов'язково буде відповідь ворогові. Відчутна" - написав президент у Telegram.
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