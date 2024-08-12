Переплутали із ЗСУ: росіяни 'розмотали' вертольотом свою ж колону техніки під Курськом

Російські пропагандисти намагалися представити подію як "українські втрати".

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Росіяни "накрили" свою ж колону техніки / Колаж Главреда. Фото: російські пабліки, Міноборони РФ

У Курській області російський вертоліт Ка-52М вдарив по російській військовій колоні, пише Радіо Свобода та OSINT-проєкт "Бавовна".

Інцидент трапився в районі села Кривицькі Буди Біловського району Курської області. Ця територія розташована за 30 км від контрольованої Україною території РФ.

При цьому росіяни подали подію як "українські втрати". Пропагандисти заявили, що вони таким чином запобігли наступу ЗСУ на цю ділянку.

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Однак під удар Ка-52М потрапила саме російська колона. Судячи зі скріншотів у z-пабліках, окупантів переплутали з українською ДРГ.

Унаслідок "дружнього вогню" було знищено, за даними телеграм-каналу "Бавовна", дві САУ 2С19М2 "Мста-С" (одну знищено, другу пошкоджено).

Зазначається, що самі пости пропагандистські ресурси вже "почистили".

Операція в Курській області - головне

Як писав Главред, сьогодні ввечері з'явилося відео з українськими військовими в російській Суджі Курської області. Як повідомляють військові в телеграм-каналах, місто Суджа перейшло під контроль ЗСУ.

Зазначимо, що після майже тижневого бою в Курській області, військово-політичне керівництво в понеділок, 12 серпня, визнало факт проведення спецоперації в Росії. За даними Главкома, звільнено вже близько тисячі квадратних кілометрів території. DeepState пише про понад 40 звільнених Збройними силами України населених пунктів Курської області.

На тлі операції під Курськом українські чиновники просили США дозволити застосовувати ракети далекобійного радіусу дій ATACMS.

На думку військового аналітика Олександра Мусієнка, перша мета операції в Курській області - допомогти обороні угруповання ЗСУ на Сході України.

Друге завдання - зменшити ресурси та спроможності Росії вести бойові дії. Третє - деморалізація ворога, тому що в Росії такого не очікували і розуміють, що в них проблеми. А четверте - підняття бойового духу українців і демонстрація західним партнерам наших можливостей, а це вже й політична частина.

Раніше Bild зазначало, що несподівана атака на Курську область стала шоком для російського диктатора Володимира Путіна і військового керівництва країни-агресора РФ. Російська армія ще не знайшла "рецепта", який дозволив би зупинити "український наступ".

Які втрати російських військ за два роки війни в Україні? У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розгорнула 130 батальйонних тактичних груп - щонайменше 100 тис. окупантів. За даними британської розвідки, підтверджені втрати Росії включають понад 2700 танків і 5000 БМП і БТР. Ймовірно, загиблими та пораненими близько 350 000 осіб.

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