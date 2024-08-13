Мусієнко сказав, як операція на Курщині допоможе в переговорах із РФ

Росію треба змусити йти на поступки.

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Олександр Мусієнко сказав, що Україна може виторгувати за Курську область / Колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН, Telegram

Військовий і політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко спрогнозував, як контроль над окремими районами Курської області, а, можливо, й інших областей РФ, зможе використати Україна в переговорах із країною-агресором РФ.

Мусієнко не виключає, що операція ЗСУ проводитиметься не лише в Курській області.

"Думаю, що йтиметься не лише про Курщину. Ми ще побачимо, якими кордонами це закінчиться. Ще рано говорити", - сказав експерт під час чату на Главреді.

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За його словами, на переговорах може бути використаний цілий комплекс заходів і дій.

"Можна обговорювати Курщину, удари дронами по російських об'єктах на території Росії (НПЗ, аеродромах та інших військово-промислових об'єктах), можна висувати інші умови. Усе це в комплексі має створити для Росії серйозний виклик, і розв‘язати проблему можна буде лише шляхом поступок", - вважає Мусієнко.

Експерт упевнений, що Росію треба змусити йти на поступки.

"Путін не хоче йти на них, тому треба змусити", - зазначив він.

Мусієнко додав, що видання The Washington Post із посиланням на українські джерела написало статтю про те, що Україна на хвилі дій у Курській області просить Захід дати дозвіл бити ATACMS по російських аеродромах.

"Якщо росіяни захочуть, щоб ми припинили бити по аеродромах, нехай погоджуються домовлятися і йти на поступки, припиняти обстріли українських енергетичних об'єктів, мирних міст. Так це має працювати. Хочуть, щоб ми пішли з Курщини, припинили ці операції та наступальні дії в російських регіонах, давайте говорити про звільнення Запорізької АЕС, лівобережжя Херсонщини і подальші поступки. За всіма цими пунктами можна рухатися і примушувати Росію до поступок. Ударами, тиском, економікою Росію треба дотиснути до поступок. А далі - технічні нюанси переговорів, коли дипломати працюватимуть", - пояснив він.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

12 серпня президент України Володимир Зеленський офіційно заявив, що в наступі на Курську область задіяні бійці Збройних сил України. Про це сказав після засідання Ставки верховного головнокомандувача. Президент подякував українським військовим за стійкість і рішучі дії в наступі на Курськ.

Командувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. Українські війська утримують близько 1000 квадратних кілометрів російської території та продовжують наступальні операції.

"Ми продовжуємо вести наступальні операції в Курській області. На даний момент під нашим контролем перебуває близько 1000 квадратних кілометрів території Російської Федерації", - сказав Сирський.

Під контроль українських військових у Курській області перейшли вже 44 населених пункти. Невідомим залишається поки що статус ще десяти населених пунктів.

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