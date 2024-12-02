КНДР зазнає втрат у війні проти України: Зеленський озвучив деталі

Північна Корея підтримує Росію, водночас втрачаючи своїх військовослужбовців.

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Україна має підтвердження серйозної допомоги КНДР ворогу / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/V_Zelenskiy_official

Головні тези Зеленського:

КНДР підтримує РФ в агресії проти України

До Росії перекинули близько 12 тисяч північнокорейських військовослужбовців

КНДР передає окупантам чимало зброї

Північна Корея активно співпрацює з країною-агресором Росією, зокрема у військовій сфері. Вже відомо, що влада КНДР передала окупантам мільйони артилерійських снарядів.

Про це в інтерв'ю Kyodo News розповів президент України Володимир Зеленський. За його словами, окрім цього Північна Корея відправила РФ 12 тисяч своїх солдатів, але вже відомо, що серед них є загиблі.

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"У нас є інформація, що вже є загиблі й поранені серед північнокорейських військових. Але у мене немає цифр, сьогодні такої статистики немає. Не хочу брехати, повинні бути докази", - розповів президент.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Зеленський наголосив, що Україна має конкретні докази як і щодо перебування військ КНДР на території агресора, так і щодо передачі країною озброєння окупантам.

"Якщо ми бачимо цифри, що 3,5 млн були протягом цього року, тільки артилерійських снарядів від Північної Кореї передані Росії для війни з нами. Якщо ми бачимо, що вони розраховують ще на кілька мільйонів у 2025 році. Ми це бачимо за документами", – додав Зеленський.

Допомога КНДР Росії - останні новини

Нагадаємо, раніше Зеленський попереджав, що кількість північнокорейських військових, розміщених на території країни-агресорки Росії, досягла 11 тисяч. Надалі вона може зрости до 100 тисяч військових.

Раніше, як писав Главред, стало відомо, що російські війська активно використовують озброєння, надане Північною Кореєю. Ворог уже запустив близько 60 північнокорейських ракет KN-23 під час атак по Україні.

Напередодні у США застерегли, що Північна Корея готується передати Росії нову партію балістичних ракет, які використовуються для ударів по українських містах. Раніше, у 2023 році, Пхеньян вже незаконно передав Росії понад 18 тисяч контейнерів із снарядами та матеріалами для боєприпасів та більше 100 балістичних ракет.

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Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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