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Кім Чен Ин виїхав на зустріч з Путіним у бронепоїзді

Яна Ставська
11 вересня 2023, 14:55 оновлено 11 вересня, 15:10
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Кіму треба буде проїхати 1200 км. Володимир Путін на нього вже чекає.
Кім Чен Ин виїхав на зустріч з Путіним у бронепоїзді
Кремль готує зустріч двох диктаторів / Колаж Главреда, фото: скріншоти

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин приїде на зустріч з російським президентом Володимиром Путіним до Владивостока.

Зустріч офіційно підтвердили в Кремлі. За даними південнокорейського телеканалу YTN, Кім Чен Ин вже відправився в РФ на урядовому бронепоїзді. Йому треба буде проїхати понад 1200 км.

У повідомленні прес-служби Кремля не вказано, коли відбудеться зустріч двох диктаторів. Разом з тим, за даними TN, захід заплановано на вівторок.

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КНДР та Росія

Північна Корея з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну схвалює агресію Путіна.

Обидві країни ріднить жорстка диктатура, запроваджені Заходом санкції та територіальні претензії до сусідів.

У червні Кім Чен Ин заявив про повну підтримку "справедливої справи" Росії та про намір розвивати двосторонні відносини з державою.

Понад те, КНДР, як і РФ, налаштована проти Заходу, який намагається стримати розробку Пхеньяном далекобійного озброєння. Зокрема, Кім Чен Ин стверджував, що нібито "цілком підготовлений" до будь-якого військового конфлікту зі США.

Чого чекати від зустрічі двох диктаторів

За інформацією ЗМІ, під час зустрічі в Росії обидва диктатори готуються укласти збройову угоду. Корея буде передавати Москві боєприпаси, РСЗВ та балістичні ракети малої дальності.

При цьому відомо, що Пхеньян принаймні з листопада 2022 року таємно постачає Росії артилерійські боєприпаси для війни в Україні.

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Північна Корея Кім Чен Ин Володимир Путін КНДР
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