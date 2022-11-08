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Немає в чому воювати: КНДР почала шити зимову форму армії РФ

8 листопада 2022, 17:56

Північній Кореї забороняється будь-який експорт виробів текстильної промисловості, але вони з Росією хочуть обійти цю заборону.

Российские военные, Северная Корея, Ким Чен Ын
КНДР почала шити зимову форму армії РФ/ ua.depositphotos.com, Reuters

У Північній Кореї почали шити зимову форму для російських військових. Цим займається низка фабрик. Матеріали для них постачає Росія.

Про це повідомляє Radio Free Asia із посиланням на інформацію від своїх джерел у КНДР. Зазначається, що форму шиють не менше ніж три фабрики у Пхеньяні, а також невідома кількість в інших місцях.

Йдеться про безпосередньо форму, білизну і взуття. Готові одяг та взуття збираються відправляти залізницею до Росії через вузький перешийок між двома країнами, який раніше був закритий через коронавірус і який відкрили тільки на початку листопада.

Також у виданні нагадали, що кілька тижнів тому у російському посольстві в КНДР заявляли, що країна-агресорка РФ зацікавлена у закупівлі одягу та взуття з Північної Кореї.

Згідно із Резолюцією Організації Об’єднаних Націй 2375 від вересня 2017 року Північній Кореї забороняється будь-який експорт виробів текстильної промисловості.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій частині Донецької області командири окупантів запроторили до підвалу мобілізованих росіян, які відмовилися йти на штурм позицій ЗСУ. Їх утримують на території селища Завітне Бажання. Їх не годують, не дають помитися, погрожують, що розстріляють і запишуть зниклими безвісти.

Російські загарбники упродовж поточної доби 12 разів застосовували авіацію на Донецькому напрямку. Проте одного разу вони обстріляли ракетами з літака Су-25 свої ж позиції. Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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